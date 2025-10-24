蘋果美製AI伺服器主力代工廠 鴻海添動能

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

蘋果宣布位在美國德州休士頓工廠提前投產，並開始生產人工智慧（AI伺服器，以支持川普美國製造政策與Apple Intelligence的服務。蘋果開始在美國生產AI伺服器，市場看好主力代工廠鴻海（2317）可望增添新的成長力道。

隨著蘋果將Apple Intelligence各項AI功能陸續導入在iPhone新機中，且功能預估將隨iOS版本更新日趨複雜及多元化，未來iPhone的AI功能只會有增無減，需要更多AI伺服器支援。

雖然蘋果採購的AI伺服器數量，遠不及輝達或是四大CSP的資料中心，但蘋果目前仍是鴻海第一大客戶，而且鴻海身為iPhone最大組裝廠，穩坐個人終端裝置出貨龍頭，現在鴻海在蘋果雲端伺服器上也成為主力供應商，可以說掌握了雲端與終端兩大優勢，與蘋果合作關係將更穩固。

由蘋果開始出貨美國製造AI伺服器來看，可以看出台商的美國布局勢在必行。

蘋果 AI 伺服器

延伸閱讀

蘋果休士頓工廠提前投產 開始運送美製AI伺服器

台積2奈米高貴 A20處理器要價280美元…明年i18漲定了

鴻海（2317）衝上AI＋EV雙引擎！從代工王者到AI伺服器核心 股價進入價值重估期

路透：蘋果App Store條款被控違反歐盟數位市場法

相關新聞

蘋果美製AI伺服器 已從休士頓提前出貨

蘋果公司廿三日表示，已開始從位於休士頓的工廠出貨人工智慧（ＡＩ）伺服器，比預定時間提前。蘋果執行長庫克表示，美國製造的先...

英特爾上季轉盈 將推客製化晶片槓博通、邁威爾

在個人電腦（PC）處理器核心產品線銷售成長和大力削減成本之下，英特爾（Intel）上季轉虧為盈，對本季營收預估樂觀，在漫...

蘋果美製AI伺服器提前出貨 庫克表示將用來增強人工智慧

蘋果公司23日表示，已開始從位於休士頓的工廠出貨人工智慧（AI）伺服器，比預定時間提前。蘋果執行長庫克表示，美國製造的先...

英特爾新AI PC處理器 催動換機潮

英特爾（Intel）上季財報與未來展望樂觀，其中PC裝置端業務展現頗強的成長力道。外界預期，接下來要推出的AI PC處理...

蘋果美製AI伺服器主力代工廠 鴻海添動能

蘋果宣布位在美國德州休士頓工廠提前投產，並開始生產人工智慧（AI）伺服器，以支持川普美國製造政策與Apple Intel...

全球CEO信心跌至四年新低 KPMG 調查：AI 與人才成生存關鍵

面對經濟與地緣政治的動盪，全球企業領袖正在重新布局。根據KPMG近日發布的《2025全球CEO前瞻大調查》，雖然仍有68...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。