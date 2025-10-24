蘋果美製AI伺服器主力代工廠 鴻海添動能
蘋果宣布位在美國德州休士頓工廠提前投產，並開始生產人工智慧（AI）伺服器，以支持川普美國製造政策與Apple Intelligence的服務。蘋果開始在美國生產AI伺服器，市場看好主力代工廠鴻海（2317）可望增添新的成長力道。
隨著蘋果將Apple Intelligence各項AI功能陸續導入在iPhone新機中，且功能預估將隨iOS版本更新日趨複雜及多元化，未來iPhone的AI功能只會有增無減，需要更多AI伺服器支援。
雖然蘋果採購的AI伺服器數量，遠不及輝達或是四大CSP的資料中心，但蘋果目前仍是鴻海第一大客戶，而且鴻海身為iPhone最大組裝廠，穩坐個人終端裝置出貨龍頭，現在鴻海在蘋果雲端伺服器上也成為主力供應商，可以說掌握了雲端與終端兩大優勢，與蘋果合作關係將更穩固。
由蘋果開始出貨美國製造AI伺服器來看，可以看出台商的美國布局勢在必行。
