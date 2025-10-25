蘋果美製AI伺服器提前出貨 庫克表示將用來增強人工智慧

蘋果公司23日表示，已開始從位於休士頓的工廠出貨人工智慧（AI）伺服器，比預定時間提前。蘋果執行長庫克表示，美國製造的先進伺服器從德州出貨到蘋果的資料中心，伺服器將會用來增強蘋果人工智慧（Apple Intelligence）與私有雲運算服務，是先前宣布未來數年在美國投資6,000億美元的一環，響應美國政府希望企業在美國製造產品政策。

蘋果硬體主要代工廠中，鴻海（2317）為主力，對於蘋果在美國生產AI伺服器是否由鴻海代工，鴻海昨（24）日並未回應。

蘋果營運長Sabih Khan表示，今年早些時候，休士頓的新工廠開始建設，支持先進伺服器的生產，並在7月生產了首個測試單元。該工廠占地25萬平方英尺，預計將於2026年開始大規模生產。這些伺服器之前是在美國以外生產的，來自休士頓的伺服器將在驅動Apple Intelligence方面發揮關鍵作用，並且是私有雲計算的基礎。

執行長庫克於社群平台X上表示：「蘋果在美國製造的先進伺服器，現已自休士頓出貨，並運往我們的資料中心！」路透報導指出，這些伺服器搭載特殊晶片，有助於蘋果在iPhone和Mac電腦上，提供具備相同隱私保護措施的AI功能。