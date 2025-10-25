英特爾新AI PC處理器 催動換機潮

英特爾（Intel）上季財報與未來展望樂觀，其中PC裝置端業務展現頗強的成長力道。外界預期，接下來要推出的AI PC處理器Intel Core Ultra系列3（代號Panther Lake），今年稍晚開始出貨，搭上Window 10停止更新、AI PC趨勢，有機會帶來一波換機潮，帶動華碩（2357）、宏碁品牌業者以及廣達、鴻海、仁寶、英業達等代工廠相關業績表現。

Panther Lake是英特爾首款以Intel 18A製程打造的產品，效能表現明顯躍進，包括CPU、GPU與NPU合計的整體平台算力最高可達180 TOPS。其CPU效能跟上一代的Lunar Lake處理器相比，在相同功耗下，多執行緒表現提升五成以上，而單執行緒表現也提升一成以上。同時，GPU效能也比Lunar Lake大增五成以上。即使新製程處理器尚未出貨，目前進入年底購物旺季，搭載英特爾處理器的電腦數量也陸續增加，積極爭取被超微攻占的PC市場。

研調機構Gartner的資料顯示，第3季全球PC出貨量超過6,900萬台，年增8.2%，估計今年AI PC的出貨量占比將超過三成。外界認為，英特爾本來就是PC處理器霸主，接下來Panther Lake系列新產品登場，加上又有Windows 10停止更新刺激升級需求，有助英特爾再度鞏固甚至提升相關領域市占率。