英特爾上季轉盈 將推客製化晶片槓博通、邁威爾

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
在個人電腦（PC）處理器核心產品線銷售成長和大力削減成本之下，英特爾（Intel）上季轉虧為盈。聯合報系資料照
在個人電腦（PC）處理器核心產品線銷售成長和大力削減成本之下，英特爾（Intel）上季轉虧為盈，對本季營收預估樂觀，在漫長復甦之路上出現進展，激勵股價在美股24日早盤上漲1.5%。英特爾並在法說會上宣布，將提供客製化晶片給外部客戶，槓上博通、邁威爾等公司。

英特爾23日盤後公布美國政府成為其最大股東後的首份財報，在截至9月27日的上季，營收成長3%至137億美元，優於預期；上季重返獲利，淨利41億美元，是2023年底以來的首度出現季度淨利，經調整後的每股純益（EPS）為0.23美元，優於預期，經調整後的毛利率攀抵40%，優於預估的35.7%。

英特爾財報重點
英特爾財報重點

從不同業務來看，上季涵蓋PC晶片的客戶運算業務營收增加5%至85億美元，高於市場預期的82億美元，資料中心業務營收為41億美元，略高於預估的39.7億美元。

晶圓代工事業Intel Foundry營收增長2%至42億美元，目前幾乎仍完全依賴公司內部事業單位的訂單，正積極尋求外部客戶。該業務仍處虧損狀態。Intel Foundry上季營運虧損23億美元，但已明顯低於去年同期虧損58億美元，也比今年第2季時虧損32億美元改善。

PC市場回溫讓英特爾核心的x86處理器需求復甦，支撐業績表現。財務長辛斯納說：「目前的需求已超過供應，這一趨勢預期將持續至2026年。」他表示，上季業績優於預期，反映出「核心市場的強勁表現基礎」。

營收 英特爾

