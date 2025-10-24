德微科技脫穎而出 永續治理領域取得傑出成就

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
右一為德微董事長張恩傑其特助李金蓮，代表公司領獎。圖／公司提供
在全球邁向淨零碳排的浪潮下，專注於功率與保護元件的德微科技（3675）憑藉其在節能減碳、永續治理與社會共好等面向的卓越表現，於23日第四屆淨零產業競爭力卓越獎，是德微首次參與評鑑即獲肯定。

「淨零產業競爭力卓越獎」是由國立中央大學台灣經濟發展研究中心與財團法人21世紀基金會共同主辦，今年首次擴大評選範圍，將造紙業、半導體製造業及水泥業納入其中。由產業主管機關及專業評審團綜合評估企業在「碳管理、能源效率、創新研發與社會影響力」四大構面之成效。

德微在參與評比之116家上市櫃公司脫穎而出，憑藉公司以「淨零行動」為核心，依循TCFD架構推動氣候風險管理，全面強化碳管理機制。德微永續報告書指出，2024年公司完成晶圓製程整併，將製造工段集中於基隆廠，年用水量較前期減少30,929噸，碳排放量同步降低1,259.877噸，達12.76%減碳效益，展現能源效率的實質改善。

秉持「取之於社會、用之於社會」精神，德微持續15年支持世界展望會助學計畫，並參與「舊鞋救命」行動，為非洲孩童募得衣物鞋包；此外，公司長年捐助淡水馬偕醫院，用於失智友善與偏鄉照護推廣，成為半導體業少數深耕社區醫療照護的企業之一。

德微勇奪2025淨零產業競爭力卓越獎。圖／公司提供
半導體 減碳

