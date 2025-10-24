法人：T-glass玻纖紗持續缺貨 載板報價觸底回升

T-glass玻纖紗持續供不應求，Nittobo因應結構性缺貨擴大台日產能，目前預計此情況將一路延續到2027年，法人指出，由於 T-glass 供應持續短缺，高階載板供應可能面臨壓力。如果後續價格上漲，估計高階 ABF 載板價格也將隨之上漲，ABF三雄的欣興、南電等將因此受惠。

Nittobo 台灣廠專注於T-glass玻纖紗生產，新產能可望在2026年下半年前投入量產。即使產出T-glass玻纖紗，轉成T-glass玻纖布並確保獲得載板廠認證也需要額外時間。因此預計實際產品交貨給載板客戶期間約在2027年上半年。T-glass新廠興建至少需要一年。因此日本T-glass玻纖紗新廠預計2027年投入量產，估計2028年T-glass 玻纖布交貨。

隨著BT載板價格上漲，中低階ABF價格出現低個位數漲幅，隱含 ABF 和 BT 載板價格正觸底回升。由於原物料價格上漲，南電和景碩已調高 BT載板平均售價，尤其是記憶體、射頻、Wi-Fi和AP應用領域。

法人表示，Resonac預期T-glass缺貨至少延續到2027年。AI發展帶動ABF和BT載板市場整體發展，導致對T-glass需求大增。欣興也表示 T-glass 短缺狀況要到 2027 年才能緩解。欣興和 Resonac都在尋找替代材料或供應商，以應對T-glass缺貨挑戰。