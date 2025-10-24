全球CEO信心跌至四年新低 KPMG 調查：AI 與人才成生存關鍵

面對經濟與地緣政治的動盪，全球企業領袖正在重新布局。根據KPMG近日發布的《2025全球CEO前瞻大調查》，雖然仍有68%的受訪CEO對未來全球經濟前景抱持信心，但已降至2021年以來最低點，不確定性升高之際，企業正將投資重心轉向人工智慧（AI）、人才培育與風險韌性三大領域，以維持營運穩定並推動長期成長。

報告指出，AI依舊是企業的投資核心，69%的CEO計畫在未來一年投入10%至20%的預算於AI領域，更有71%將AI列為2026年的首要投資重點。KPMG安侯建業執行長施威銘表示，AI投資熱潮已從觀望走向實踐，企業不再僅僅是「嘗試技術」，而是積極將AI導入營運，追求效率與創新並進。

同時，企業也愈發重視人才競爭力。高達92%的CEO表示將在未來12個月內擴編人力，其中61%積極尋找具AI及科技背景的人才。不過，70%的CEO坦言AI人才爭奪激烈，77%認為員工AI技能不足仍是推動轉型的最大挑戰。施威銘指出，企業應以「人」為核心，打造能吸引與留住跨世代人才的工作環境，並結合人性化管理與科技發展，才能在變局中持續前進。

KPMG安侯建業主席陳俊光補充，在當前多重風險並行的環境中，企業「風險管理韌性」已成為核心競爭力。除了經濟不確定性，企業也須面對資安威脅、AI倫理、資料治理與ESG法規挑戰，唯有建立穩健治理架構，才能在嚴格監管與技術變革下維持永續競爭力。

報告同時揭示，企業成長策略正加速轉向敏捷與風險管理。72%的CEO表示已重新調整成長計畫，以因應市場快速變化；26%強調決策敏捷、24%重視透明溝通，另有23%認為辨識與優先管理風險的能力是未來競爭關鍵。此外，高達89%的CEO計畫啟動或參與併購，以尋求策略性擴張，40%預期營收將在未來一年成長逾2.5%。

在永續發展方面，CEO的氣候信心顯著上升。61%的企業領袖認為能在2030年前達成淨零排放目標，較去年51%明顯提升。值得注意的是，近八成CEO看好AI在永續轉型中的潛力，包括提升資料品質與報告準確性、強化能源效率及減碳能力。陳俊光指出，AI不僅是成長引擎，也能成為企業落實淨零與永續治理的重要推手。