台積2奈米報價高 反映設備成本上揚

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

台積電（2330）2奈米製程本季量產，市場近期陸續傳出2奈米製程產品報價較前一代製程高漲的消息，推測主因是生產過程需使用造價昂貴的高數值孔徑（High-NA）極紫外光（EUV）微影設備，導致拉高建置成本，必須合理反映在代工價上。

外傳台積電2奈米製程報價高，也使大客戶蘋果下世代A20處理器成本激增，台積電不評論市場傳聞。台積電先前表示，定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，持續與客戶緊密合作以提供價值。

台積電2奈米製程採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，標榜提供全製程節點的效能及功耗進步。同時發展低阻值重置導線層、超高效能金屬層間電容等，持續提升2奈米產品效能。

台積電日前在法說會中指出，2奈米與A16製程技術在因應客戶對節能運算無止境的需求方面領先業界，幾乎所有創新者都正與公司合作。2奈米製程將如期在本季以優異良率表現量產，在智慧手機、高效能運算 （HPC）與AI應用的推動下，2026年將快速成長。

