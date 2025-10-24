侯永清三個建言 助產業更強大

經濟日報／ 記者鐘惠玲／新竹報導

台灣半導體產業協會（TSIA）昨（23）日舉行年會，TSIA理事長、台積電資深副總暨副共同營運長侯永清提出讓產業更強大的建議，包括新技術研發、強化生態鏈、擴大與國際夥伴合作等三大面向。

侯永清指出，2025年是充滿挑戰與變化的一年，產業的不確定性及地緣政治等對營運造成挑戰。即使在這種情形下，台灣半導體產業仍可望繳出一張非常漂亮的成績單，封測、製造都保持全球第一，設計是全球第二。預計今年台灣半導體產業的產值將高達6.5兆元，年增率達22.2％。

侯永清認為，未來要把產業做得更強、更大，面對挑戰時才有更多的話語權。協會與會員可以做到三大面向。

首先是要加大、加快對新技術的研發，尤其在先進製程、先進封裝、異質整合、新材料、 AI 晶片研發等面向。把技術做得更尖端、更好，將來在技術的轉折點上，才有更多的機會。

第二是把整個半導體生態鏈做得更大、更強，更無法被取代。 TSIA去年特別成立設備委員會，將半導體生態鏈範圍擴大到先進設備及關鍵零組件，希望整個生態鏈更為強壯。

第三，台灣業者應擴大與國際夥伴的合作，引進台灣生態鏈當中，讓整體生態鏈更大。到去年底為止，已有超過40家國外合作夥伴在台灣成立研發、營運或物料中心，應該和這些夥伴繼續合作，在業務或法規上更容易融合，對台灣未來發展有所幫助。

至於各國在地化及要求生態鏈韌性方面，侯永清提到，台灣半導體產業已在15個國家投資，回應客戶需求，也展現台灣半導體產業在世界上的關鍵性角色。

關於永續經營與環境保護議題，侯永清說，半導體產業在此領域扮演領頭羊角色，TSIA的會員公司都已發表自主節能減碳宣言。

半導體 生態 研發

延伸閱讀

TSIA 年會 侯永清：台灣半導體2025年產值上看6.5兆、年增22.25%

臻鼎沈慶芳：PCB逢百年大機遇 盼台廠團結齊轉型

亞資中心論壇／金管會主委彭金隆：拚台灣特色亞資中心

輝達土地後續...業界高層建議新光吳東亮大智慧合意解約 創造三贏

相關新聞

台積2奈米高貴 A20處理器要價280美元…明年i18漲定了

外媒報導，蘋果正開發明年iPhone 18系列搭載的A20處理器，採台積電2奈米打造，成本高達280美元，比今年發表的i...

特斯拉新事業卡關…台鏈有壓 亞光、盟立等遇逆風

特斯拉周三公布上季財報失色，本業沒驚喜，執行長馬斯克雖宣示要全力強化AI布局，但延後人形機器人Optimus、自駕計程車...

國巨被動元件漲價又一波 旗下基美發出鉭電容調價通知

由於AI應用帶動鉭質電容需求大增，被動元件大廠國巨集團旗下基美（Kemet）向客戶發出鉭質電容漲價通知。

鉭電容漲聲響起 日電貿、奇力新、臺慶科沾光

在鉭電容漲聲響起下，除國巨旗下基美首當受惠外，日電貿也代理包含基美等大廠的鉭質電容產品，業績有望同步受惠，而電感廠也因銀...

安世斷供風暴有解 汽車業鬆口氣

全球前三大功率半導體廠安世半導體（Nexperia）身陷中荷出口管制風暴，中國大陸部門原已遭勒令暫停所有出貨，外媒披露，...

和碩董座看關鍵軟體限制令 童子賢：美中「互卡」 卡不完的

美中關係近期又因稀土問題趨於緊張，美國總統川普一面與澳洲協商開採稀土，一面揚言祭出將管制載有「關鍵軟體」產品的出口限令。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。