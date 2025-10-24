聽新聞
0:00 / 0:00

特斯拉AI5大單 台積、三星分食

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

特斯拉執行長馬斯克周三表示，三星德州泰勒廠，以及台積電（2330）亞利桑那晶圓廠都將參與特斯拉全自動輔助駕駛（FSD）晶片「AI5」生產，並表示特斯拉的目標是要「過度生產」晶片。

特斯拉先前長期與三星合作生產晶片，惟馬斯克先前透露，AI5晶片將由台積電生產，並與三星合作生產更下一代的AI6晶片，雙方簽署價值165億美元協議。據悉，AI6晶片以三星2奈米製程生產，是三星晶圓代工歷來最大訂單，特斯拉更是三星2奈米首家浮出檯面的大客戶。

市場當時解讀為三星為特斯拉代工AI4之後，下一代特斯拉FSD晶片將轉由台積電生產，三星要到更下一代的AI6才會再拿到訂單。

如今，馬斯克說法改變。他在周三財報會議上，被問到特斯拉與三星的AI晶片生產協議時說：「我必須澄清一下我之前的一些公開言論，我們初期實際上將讓台積電和三星都專注於AI5」。

他也在社群平台X發文表示，AI5的設計不像傳統的繪圖處理器（GPU），省略了圖像訊號處理功能，以節省空間，並極大化效能。

馬斯克並說明特斯拉為何不光靠輝達的晶片。

馬斯克同時也強調，特斯拉必須更專注於研發自己的晶片，而不只是依靠輝達的GPU或AI加速器，因為輝達必須服務更廣泛的客戶。

特斯拉 三星 晶片

延伸閱讀

台積電沒獨吃！馬斯克親曝特斯拉AI5晶片仍有三星參與

NASA代署長放話跟SpaceX對手簽約 馬斯克轟：智商只有兩位數的笨蛋

高雄男駕贓車不打方向燈整路蛇行撞特斯拉 網：結局沒讓他失望

割韭菜來了？台灣特斯拉 11 月起「頂級連線」收費 終結多年免費吃到飽！

相關新聞

台積2奈米高貴 A20處理器要價280美元…明年i18漲定了

外媒報導，蘋果正開發明年iPhone 18系列搭載的A20處理器，採台積電2奈米打造，成本高達280美元，比今年發表的i...

特斯拉新事業卡關…台鏈有壓 亞光、盟立等遇逆風

特斯拉周三公布上季財報失色，本業沒驚喜，執行長馬斯克雖宣示要全力強化AI布局，但延後人形機器人Optimus、自駕計程車...

國巨被動元件漲價又一波 旗下基美發出鉭電容調價通知

由於AI應用帶動鉭質電容需求大增，被動元件大廠國巨集團旗下基美（Kemet）向客戶發出鉭質電容漲價通知。

鉭電容漲聲響起 日電貿、奇力新、臺慶科沾光

在鉭電容漲聲響起下，除國巨旗下基美首當受惠外，日電貿也代理包含基美等大廠的鉭質電容產品，業績有望同步受惠，而電感廠也因銀...

安世斷供風暴有解 汽車業鬆口氣

全球前三大功率半導體廠安世半導體（Nexperia）身陷中荷出口管制風暴，中國大陸部門原已遭勒令暫停所有出貨，外媒披露，...

和碩董座看關鍵軟體限制令 童子賢：美中「互卡」 卡不完的

美中關係近期又因稀土問題趨於緊張，美國總統川普一面與澳洲協商開採稀土，一面揚言祭出將管制載有「關鍵軟體」產品的出口限令。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。