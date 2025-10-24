特斯拉AI5大單 台積、三星分食

特斯拉執行長馬斯克周三表示，三星德州泰勒廠，以及台積電（2330）亞利桑那晶圓廠都將參與特斯拉全自動輔助駕駛（FSD）晶片「AI5」生產，並表示特斯拉的目標是要「過度生產」晶片。

特斯拉先前長期與三星合作生產晶片，惟馬斯克先前透露，AI5晶片將由台積電生產，並與三星合作生產更下一代的AI6晶片，雙方簽署價值165億美元協議。據悉，AI6晶片以三星2奈米製程生產，是三星晶圓代工歷來最大訂單，特斯拉更是三星2奈米首家浮出檯面的大客戶。

市場當時解讀為三星為特斯拉代工AI4之後，下一代特斯拉FSD晶片將轉由台積電生產，三星要到更下一代的AI6才會再拿到訂單。

如今，馬斯克說法改變。他在周三財報會議上，被問到特斯拉與三星的AI晶片生產協議時說：「我必須澄清一下我之前的一些公開言論，我們初期實際上將讓台積電和三星都專注於AI5」。

他也在社群平台X發文表示，AI5的設計不像傳統的繪圖處理器（GPU），省略了圖像訊號處理功能，以節省空間，並極大化效能。

馬斯克並說明特斯拉為何不光靠輝達的晶片。

馬斯克同時也強調，特斯拉必須更專注於研發自己的晶片，而不只是依靠輝達的GPU或AI加速器，因為輝達必須服務更廣泛的客戶。