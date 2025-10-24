聽新聞
0:00 / 0:00

特斯拉新事業卡關…台鏈有壓 亞光、盟立等遇逆風

經濟日報／ 本報綜合報導
特斯拉執行長馬斯克。路透
特斯拉執行長馬斯克。路透

特斯拉周三公布上季財報失色，本業沒驚喜，執行長馬斯克雖宣示要全力強化AI布局，但延後人形機器人Optimus、自駕計程車等新事業開發腳步。

法人憂心，特斯拉本業沒亮點，備受關注的機器人與自駕小黃布局也延後，恐拖累亞光（3019）、盟立、和大、貿聯-KY等供應鏈。

特斯拉公布，上季經調整後每股盈餘0.5美元，較去年同期銳減31%，低於分析師平均預估的0.54美元，獲利下降反映電動車降價、關稅衝擊與營運支出大增影響。馬斯克強調，未來將以AI、人形機器人，及自駕技術為核心發展方向，但未提供明確近期成長展望。特斯拉23日美股早盤跌逾3%。

馬斯克直言：「特斯拉處於關鍵時刻。」不過，他的其他發言卻對投資人的期待澆冷水，包括自駕計程車「Robotaxi」服務的擴張計畫從「覆蓋50%美國人口」，縮小為八到十個城市；同時，專為完全自動駕駛設計、不含方向盤和踏板的Cybercab計畫於2026年第2季開始生產。

人形機器人方面，馬斯克坦言，要創造和人手一樣靈巧的手部很難，希望明年底前開始生產Optimus，遠不如特斯拉先前設定今年生產5,000台的目標。

馬斯克並說，期待「或許（明年第1季）」發表第三版的Optimus，「將看起來甚至不像機器人」，「真實到你要碰一下才相信真的是機器人」，有朝一日將壯大為「機器人大軍」，但若他的薪酬方案遭拒、無法獲得更多特斯拉的投票權，他就不想打造這支「機器人大軍」。

特斯拉本業與業外都沒亮點，最受關注的自駕小黃與人形機器人進展比預期慢，恐拖累相關協力廠後市。

台廠當中，亞光與特斯拉合作多年，提供鏡頭，用於特斯拉電動車，也是特斯拉自駕小黃關鍵元件之一，並積極切入Optimus供應鏈，如今特斯拉兩大新事業進度受挫，不利亞光後市。

貿聯與和大主攻特斯拉電動車零件，貿聯提供線束，和大供應減速齒輪箱，後續供貨特斯拉的量能同步受影響。

市場點名盟立是特斯拉機器人關鍵夥伴，也恐受累。盟立布局人形機器人，規劃於今年底推出上市。盟立子公司盟英專注於諧波減速機與關節模組開發，主要透過與中國大陸廠商偉創電、科達利合作，共同推展大陸市場。（編譯葉亭均、記者劉芳妙、李珣瑛、蕭君暉）

特斯拉 機器人 盟立

延伸閱讀

台積電沒獨吃！馬斯克親曝特斯拉AI5晶片仍有三星參與

高雄男駕贓車不打方向燈整路蛇行撞特斯拉 網：結局沒讓他失望

美超級財報周 牽動台鏈

割韭菜來了？台灣特斯拉 11 月起「頂級連線」收費 終結多年免費吃到飽！

相關新聞

台積2奈米高貴 A20處理器要價280美元…明年i18漲定了

外媒報導，蘋果正開發明年iPhone 18系列搭載的A20處理器，採台積電2奈米打造，成本高達280美元，比今年發表的i...

特斯拉新事業卡關…台鏈有壓 亞光、盟立等遇逆風

特斯拉周三公布上季財報失色，本業沒驚喜，執行長馬斯克雖宣示要全力強化AI布局，但延後人形機器人Optimus、自駕計程車...

國巨被動元件漲價又一波 旗下基美發出鉭電容調價通知

由於AI應用帶動鉭質電容需求大增，被動元件大廠國巨集團旗下基美（Kemet）向客戶發出鉭質電容漲價通知。

鉭電容漲聲響起 日電貿、奇力新、臺慶科沾光

在鉭電容漲聲響起下，除國巨旗下基美首當受惠外，日電貿也代理包含基美等大廠的鉭質電容產品，業績有望同步受惠，而電感廠也因銀...

安世斷供風暴有解 汽車業鬆口氣

全球前三大功率半導體廠安世半導體（Nexperia）身陷中荷出口管制風暴，中國大陸部門原已遭勒令暫停所有出貨，外媒披露，...

和碩董座看關鍵軟體限制令 童子賢：美中「互卡」 卡不完的

美中關係近期又因稀土問題趨於緊張，美國總統川普一面與澳洲協商開採稀土，一面揚言祭出將管制載有「關鍵軟體」產品的出口限令。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。