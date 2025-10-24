TSIA理事長侯永清喊話政府：確保半導體十年用電穩定

台灣半導體產業協會（TSIA）昨（23）日舉行年會，TSIA理事長、台積電資深副總暨副共同營運長侯永清表示，針對半導體產業需要能源與電力，TSIA向政府提出業界三大關切方向，包括確保產業會員未來十年總電量供應、綠能供應與供電穩定性，確保產業在全球競爭中不受影響。

和碩董事長童子賢昨天也應邀出席發表專講，他提到，去年台灣能源結構數據出爐，太陽能與風力發電合計占比不到10%，顯示再生能源在短期內仍難以成為穩定電力來源。台灣面臨能源與產業的雙重挑戰：再生能源比重低，需採核綠共存策略以確保供電；產業結構需兼顧科技與服務業發展，提升薪資與競爭力。

侯永清談話重點

TSIA是台灣最大半導體產業協會，會員包括台積電等逾百家涵蓋製造、材料、設計等領域廠商。

侯永清說，TSIA會員已向政府提出未來十年預估用電量，首先希望政府在全國總電量規劃中，確保電力供應不受影響。第二是希望有足夠的綠能供應。

他指出，目前綠電供應如果照政府規畫，應該是可以剛好符合產業需求，比需求多一點，但比較擔心執行力，希望政府每年有一個相關時間表，定期檢驗進度，是否能真的實現。

第三是穩定性，希望在一些極端的情形下電力不中斷、能夠保持運作，因為即使是短時間斷電，對製造業的影響也會滿大，要確保能滿足業界的需求。

近期美中因稀土議題關係緊張，侯永清認為，短期直接影響較低，因相關供應商現階段庫存量還算足夠。但要做中長期因應，中國大陸若停止稀土供應，要有可取代的產品，協會與廠商目前都還在觀察，一、兩年之內應該不會有太大的影響。

對於「台美晶片製造五五分」的議題， 侯永清說，從協會與政府管道了解，認為主要是指「美國國內所需」的部分，希望有50％在美國生產，還包括台灣與其他地區，至於產能如何分配，或如何符合需求，還有待釐清，才能評估如何反應。

侯永清表示，目前關於美國布局，各公司考量點和遇到的挑戰都不同，TSIA收集相關訊息給美國合作夥伴及美國政府，包括土地取得、法規簡化、當地人員支援等。