TSIA理事長侯永清喊話政府：確保半導體十年用電穩定

經濟日報／ 記者鐘惠玲朱子呈／新竹報導
TSIA理事長侯永清。記者黃義書／攝影
TSIA理事長侯永清。記者黃義書／攝影

台灣半導體產業協會（TSIA）昨（23）日舉行年會，TSIA理事長、台積電資深副總暨副共同營運長侯永清表示，針對半導體產業需要能源與電力，TSIA向政府提出業界三大關切方向，包括確保產業會員未來十年總電量供應、綠能供應與供電穩定性，確保產業在全球競爭中不受影響。

和碩董事長童子賢昨天也應邀出席發表專講，他提到，去年台灣能源結構數據出爐，太陽能與風力發電合計占比不到10%，顯示再生能源在短期內仍難以成為穩定電力來源。台灣面臨能源與產業的雙重挑戰：再生能源比重低，需採核綠共存策略以確保供電；產業結構需兼顧科技與服務業發展，提升薪資與競爭力。

侯永清談話重點
侯永清談話重點

TSIA是台灣最大半導體產業協會，會員包括台積電等逾百家涵蓋製造、材料、設計等領域廠商。

侯永清說，TSIA會員已向政府提出未來十年預估用電量，首先希望政府在全國總電量規劃中，確保電力供應不受影響。第二是希望有足夠的綠能供應。

他指出，目前綠電供應如果照政府規畫，應該是可以剛好符合產業需求，比需求多一點，但比較擔心執行力，希望政府每年有一個相關時間表，定期檢驗進度，是否能真的實現。

第三是穩定性，希望在一些極端的情形下電力不中斷、能夠保持運作，因為即使是短時間斷電，對製造業的影響也會滿大，要確保能滿足業界的需求。

近期美中因稀土議題關係緊張，侯永清認為，短期直接影響較低，因相關供應商現階段庫存量還算足夠。但要做中長期因應，中國大陸若停止稀土供應，要有可取代的產品，協會與廠商目前都還在觀察，一、兩年之內應該不會有太大的影響。

對於「台美晶片製造五五分」的議題， 侯永清說，從協會與政府管道了解，認為主要是指「美國國內所需」的部分，希望有50％在美國生產，還包括台灣與其他地區，至於產能如何分配，或如何符合需求，還有待釐清，才能評估如何反應。

侯永清表示，目前關於美國布局，各公司考量點和遇到的挑戰都不同，TSIA收集相關訊息給美國合作夥伴及美國政府，包括土地取得、法規簡化、當地人員支援等。

美國 台積電 半導體

延伸閱讀

川普對陸再出招！童子賢：美中雙方若持續「互卡」將「沒完沒了」

TSIA 年會 侯永清：台灣半導體2025年產值上看6.5兆、年增22.25%

童子賢談稀土問題美澳可能重新開採

AI產業泡沫化？童子賢：產業已有經驗 小泡沫此起彼落無妨

相關新聞

台積2奈米高貴 A20處理器要價280美元…明年i18漲定了

外媒報導，蘋果正開發明年iPhone 18系列搭載的A20處理器，採台積電2奈米打造，成本高達280美元，比今年發表的i...

特斯拉新事業卡關…台鏈有壓 亞光、盟立等遇逆風

特斯拉周三公布上季財報失色，本業沒驚喜，執行長馬斯克雖宣示要全力強化AI布局，但延後人形機器人Optimus、自駕計程車...

國巨被動元件漲價又一波 旗下基美發出鉭電容調價通知

由於AI應用帶動鉭質電容需求大增，被動元件大廠國巨集團旗下基美（Kemet）向客戶發出鉭質電容漲價通知。

鉭電容漲聲響起 日電貿、奇力新、臺慶科沾光

在鉭電容漲聲響起下，除國巨旗下基美首當受惠外，日電貿也代理包含基美等大廠的鉭質電容產品，業績有望同步受惠，而電感廠也因銀...

安世斷供風暴有解 汽車業鬆口氣

全球前三大功率半導體廠安世半導體（Nexperia）身陷中荷出口管制風暴，中國大陸部門原已遭勒令暫停所有出貨，外媒披露，...

和碩董座看關鍵軟體限制令 童子賢：美中「互卡」 卡不完的

美中關係近期又因稀土問題趨於緊張，美國總統川普一面與澳洲協商開採稀土，一面揚言祭出將管制載有「關鍵軟體」產品的出口限令。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。