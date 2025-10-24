和碩董座看關鍵軟體限制令 童子賢：美中「互卡」 卡不完的

美中關係近期又因稀土問題趨於緊張，美國總統川普一面與澳洲協商開採稀土，一面揚言祭出將管制載有「關鍵軟體」產品的出口限令。和碩（4938）董事長童子賢昨（23）日回應，美中雙方幾乎每周、每月都出新招，其實全球產業互相依賴，美中持續「互卡」的態度可說是卡不完的。

台灣半導體產業協會（TSIA）昨日舉行年會，邀請童子賢以「產業發展與世界局勢」為主題發表專題演講，童子賢會後受訪提到，二戰之後基本上是一個地球村的世界，全世界沒有一個產業能不透過國際合作可達成，幾乎所有產業都互相依賴，從鋼鐵、化工、數位到農業，都是彼此合作結晶。

童子賢強調，全世界如果要用互相「卡」的態度，是卡不完的。美中雙方幾乎每隔一陣子都出新招讓對方應付。但他認為，即使是稀土，恐怕也只有部分效果，只要另一個國家願意大量開採，大概兩三年就能解決一大部分問題。

童子賢說，先前就預測，如果大陸卡住稀土出口，會讓美國和澳洲將考慮重新大量開採。過去美國跟大陸買稀土是基於商業考量較划算，現在變成「互相卡」，就會回歸到國家安全戰略考量。期待下個月不要有新的卡的東西，免得台灣老是感覺「卡卡的」。

針對台商最近積極赴美設廠，引發產業掏空的疑慮，童子賢回應，鴻海與廣達等代工廠已經在海外設廠很多年，從1990年代後期到2000年，台灣製造業大量在海外擴廠，但並沒有掏空台灣，反而強化台灣的競爭力，因為台灣少子化後，不適合把大量人力放在製造業。