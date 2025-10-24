台積2奈米高貴 A20處理器要價280美元…明年i18漲定了

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
A20將告別延續三代台積電3奈米製程，轉而採用最新的2奈米技術。路透
外媒報導，蘋果正開發明年iPhone 18系列搭載的A20處理器，採台積電（2330）2奈米打造，成本高達280美元，比今年發表的iPhone 17系列搭載的A19處理器貴逾86%，是明年新機最貴的元件。因應成本激增，明年iPhone 18面臨售價「非漲不可」的壓力。

據悉，iPhone問世以來，面板長期是成本最高的零組件，直到2024年iPhone 16 Pro系列問世後，當時面板成本約110美元，而搭載於該機種的A18 Pro處理器單價成本卻悄悄衝上135美元，成為整支手機成本最高的零組件，今年iPhone 17 Pro系列採用的A19 Pro處理器成本單價則是150美元，同樣延續此一趨勢。

iPhone18採用A20處理器概況
iPhone18採用A20處理器概況

科技媒體《MacRumors》報導，蘋果正開發用於明年發表的iPhone 18系列的A20處理器，是蘋果首款採用台積電2奈米製程的處理器，推估單價成本約280美元，較A19高逾86%，是整支手機成本漲幅最大的關鍵零組件，並使得處理器連續三年超越面板，成為iPhone成本最高的元件。

業界人士指出，作為蘋果A系列處理器的下一代升級，A20將告別延續三代台積電3奈米製程，轉而採用最新的2奈米技術，而性能與效能有望雙雙大幅提升，同時也為後續用於Mac的M6系列處理器鋪路。

隨著技術大幅躍升，勢必伴隨成本激增。據傳，台積電已告知客戶，末代3奈米晶片單價比前代漲20%，而2奈米製程在此基礎上再增加50%，但未獲得證實。

供應鏈分析，2奈米漲幅驚人，主因初期因資本投入高，且須歷經良率爬坡，因此代工廠難給折扣，使A20處理器成本恐達280美元。

台積2奈米高貴 A20處理器要價280美元…明年i18漲定了

