安世斷供風暴有解 汽車業鬆口氣

全球前三大功率半導體廠安世半導體（Nexperia）身陷中荷出口管制風暴，中國大陸部門原已遭勒令暫停所有出貨，外媒披露，大陸官方已恢復安世供貨大陸當地經銷商，且交易結算貨幣從美元等外國貨幣改成人民幣。

安世的二極體、MOSFET等產品，是汽車必備的電子元件，先前安世面臨中荷出口管制，銷售受阻，最大生產據點東莞廠減班，導致全球汽車業出現斷鏈危機。如今隨著大陸市場恢復出貨，汽車業斷鏈危機也大為緩解，甚至可說是解決了一半。

先前強茂（2481）、台半等安世的競爭對手，在安世面臨出口管制後，迎來轉單。隨著安世恢復大陸供貨，業界認為，由於客戶端還是希望確保交貨穩定，台廠相關業者可望持續享有轉單效應。

路透引述知情人士說法報導，目前恢復出貨的只有大陸國內交易，安世大陸部門也要求經銷商只用人民幣與客戶交易。

知情人士指出，恢復供應晶片並改用人民幣結算似乎是為讓大陸供給回穩，以及讓營運與荷蘭母公司進一步劃清界線。

安世在荷蘭生產許多用於汽車業和消費者電子裝置的晶片，這些晶片多在大陸封裝，其中大部分賣給經銷商。