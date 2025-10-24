聽新聞
0:00 / 0:00

國巨被動元件漲價又一波 旗下基美發出鉭電容調價通知

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照

由於AI應用帶動鉭質電容需求大增，被動元件大廠國巨集團旗下基美（Kemet）向客戶發出鉭質電容漲價通知。

據悉，此為基美今年第二波調漲，與第一波相較，調漲的客戶從代理商擴及「直銷客戶」，範圍更廣，新價格將於11月1日生效。供應鏈透露，漲價幅度上看三成。

國巨（2327）今年第一波漲價是6月1日生效，當時供應鏈透露，漲幅達雙位數百分比。國巨此次對客戶發出公告，過去三年聚合物鉭電容器產品線（KO-CAP）在多個關鍵市場領域需求大增，因面臨人力、材料及設備成本上升壓力，因而將針對大型尺寸的產品實施價格調整。至截稿前，尚未取得國巨發言體系回應

國巨公告，將自11月1日起，調漲T520、T521和T530系列鉭質電容，這也是繼今年6月調漲特定鉭電容價格後，二度調漲產品價格。供應鏈強調，此次漲價幅度高達二至三成，鉭質電容在今年上半年於國巨的營收結構中占比高達22%，二度漲價，將對營收、獲利表現有顯著的提升。

鉭質電容過往主要應用於美系消費性大客戶筆電產品、工業、車用等領域，而在AI伺服器需求大增下，今年以來成長最為強勁的應用即為AI，在需求急劇拉升而產能快速擴張不易情形下，也讓國巨今年二度對特定型號的鉭質電容進行漲價。

國巨為台灣被動元件龍頭，近年透過購併不斷擴充產品線，現已成為全球最大晶片電阻（R-Chip）、鉭質電容，以及第三大積層陶瓷電容和電感製造商。目前AI應用占整體營收比例約5%至10%，除X6S規格MLCC為台灣最大供應商外，旗下的基美更是全球鉭質電容龍頭，市占率超過四成。

法人表示，鉭質電容因壽命長、高信賴性、高穩定性、耐高溫、低雜訊，適合應用於嚴苛的工作環境，國巨此次調漲聚合物鉭質電容屬於大尺寸、電壓較高，應為應用於資料中心、AI伺服器、高頻電源的產品，代表高階應用需求強勁。

國巨先前指出，公司B／B值平均都大於1，尤其是AI應用領域，更達到1.2至1.3，顯示AI需求動能強勁。在前景可期下，激勵國巨近期股價強勢，昨（23）日大漲18元至226元，漲幅8.65%。

國巨 AI 漲價

延伸閱讀

外資連3賣！三大法人再砍249億元 台股10日線告急、國巨帶頭抗空

被動元件漲價循環的領頭羊─國巨

被動元件接力矽晶圓領漲！華新科、國巨股價勁揚 專家點名看好3廠商受惠

全民權證／國巨 挑價內外10%

相關新聞

台積2奈米高貴 A20處理器要價280美元…明年i18漲定了

外媒報導，蘋果正開發明年iPhone 18系列搭載的A20處理器，採台積電2奈米打造，成本高達280美元，比今年發表的i...

特斯拉新事業卡關…台鏈有壓 亞光、盟立等遇逆風

特斯拉周三公布上季財報失色，本業沒驚喜，執行長馬斯克雖宣示要全力強化AI布局，但延後人形機器人Optimus、自駕計程車...

國巨被動元件漲價又一波 旗下基美發出鉭電容調價通知

由於AI應用帶動鉭質電容需求大增，被動元件大廠國巨集團旗下基美（Kemet）向客戶發出鉭質電容漲價通知。

鉭電容漲聲響起 日電貿、奇力新、臺慶科沾光

在鉭電容漲聲響起下，除國巨旗下基美首當受惠外，日電貿也代理包含基美等大廠的鉭質電容產品，業績有望同步受惠，而電感廠也因銀...

安世斷供風暴有解 汽車業鬆口氣

全球前三大功率半導體廠安世半導體（Nexperia）身陷中荷出口管制風暴，中國大陸部門原已遭勒令暫停所有出貨，外媒披露，...

和碩董座看關鍵軟體限制令 童子賢：美中「互卡」 卡不完的

美中關係近期又因稀土問題趨於緊張，美國總統川普一面與澳洲協商開採稀土，一面揚言祭出將管制載有「關鍵軟體」產品的出口限令。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。