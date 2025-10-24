國巨被動元件漲價又一波 旗下基美發出鉭電容調價通知

由於AI應用帶動鉭質電容需求大增，被動元件大廠國巨集團旗下基美（Kemet）向客戶發出鉭質電容漲價通知。

據悉，此為基美今年第二波調漲，與第一波相較，調漲的客戶從代理商擴及「直銷客戶」，範圍更廣，新價格將於11月1日生效。供應鏈透露，漲價幅度上看三成。

國巨（2327）今年第一波漲價是6月1日生效，當時供應鏈透露，漲幅達雙位數百分比。國巨此次對客戶發出公告，過去三年聚合物鉭電容器產品線（KO-CAP）在多個關鍵市場領域需求大增，因面臨人力、材料及設備成本上升壓力，因而將針對大型尺寸的產品實施價格調整。至截稿前，尚未取得國巨發言體系回應

國巨公告，將自11月1日起，調漲T520、T521和T530系列鉭質電容，這也是繼今年6月調漲特定鉭電容價格後，二度調漲產品價格。供應鏈強調，此次漲價幅度高達二至三成，鉭質電容在今年上半年於國巨的營收結構中占比高達22%，二度漲價，將對營收、獲利表現有顯著的提升。

鉭質電容過往主要應用於美系消費性大客戶筆電產品、工業、車用等領域，而在AI伺服器需求大增下，今年以來成長最為強勁的應用即為AI，在需求急劇拉升而產能快速擴張不易情形下，也讓國巨今年二度對特定型號的鉭質電容進行漲價。

國巨為台灣被動元件龍頭，近年透過購併不斷擴充產品線，現已成為全球最大晶片電阻（R-Chip）、鉭質電容，以及第三大積層陶瓷電容和電感製造商。目前AI應用占整體營收比例約5%至10%，除X6S規格MLCC為台灣最大供應商外，旗下的基美更是全球鉭質電容龍頭，市占率超過四成。

法人表示，鉭質電容因壽命長、高信賴性、高穩定性、耐高溫、低雜訊，適合應用於嚴苛的工作環境，國巨此次調漲聚合物鉭質電容屬於大尺寸、電壓較高，應為應用於資料中心、AI伺服器、高頻電源的產品，代表高階應用需求強勁。

國巨先前指出，公司B／B值平均都大於1，尤其是AI應用領域，更達到1.2至1.3，顯示AI需求動能強勁。在前景可期下，激勵國巨近期股價強勢，昨（23）日大漲18元至226元，漲幅8.65%。