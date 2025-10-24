鉭電容漲聲響起 日電貿、奇力新、臺慶科沾光

在鉭電容漲聲響起下，除國巨旗下基美首當受惠外，日電貿（3090）也代理包含基美等大廠的鉭質電容產品，業績有望同步受惠，而電感廠也因銀價上漲而對漲價蠢蠢欲動，包含國巨旗下奇力新、臺慶科、三集瑞-KY等皆為國內電感大廠，後市營運動能可期。

日電貿代理基美的鉭電容產品多年，針對今年被動元件在AI市場應用趨勢，日電貿先前指出，今年高容高壓的積層陶瓷電容（MLCC）需求不錯，鉭電容更會有明顯成長，主因隨著AI伺服器內部空間設計日益緊密，鉭電容將取代部分MLCC，使得需求大增。

業界分析，隨AI伺服器需求爆發，日電貿代理的高階MLCC、鉭電容和超級電容在市場中扮演重要角色。

在電感方面，銀價續創高，對於被動元件需要用的銀漿而言成本也隨之攀升，讓電感廠背負成本壓力，業者表示，銀漿價格上漲對積層晶片磁珠及電感影響最大，銀占成本比重可達六成，因此後續勢必將針對該類產品漲價，漲幅估達15%至20%。

據業界統計，主要的磁珠、積層電感廠包括日商村田、TDK；台廠有國巨集團旗下奇力新、鈞寶、鈺鎧，以及臺慶科和三集瑞-KY，加上華新科集團旗下佳邦等；而台廠銀漿供應鏈有勤凱。