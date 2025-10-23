達運：第2季受關稅匯損波及 盼明年比今年好

達運精密董事長蔡國新今天表示，雖然第2季受美國關稅衝擊，以及匯損影響，仍期盼顯示產業的業務明年比今年更好，新事業轉型也持續進行。

達運精密今天舉行線上法人說明會，蔡國新指出，明年營運規模不會有太大變化，新事業比重仍低，除了自身或合資公司推展，產品線或業務推動持續發酵中，只是明年新事業營收並不會有很大占比，希望走向穩定獲利。目前也無新的海外設廠計畫，僅在現有廠區生產。

達運說明，日本市場主要是系統整合，屬於商業應用，並以整機、半整機為主；泰國市場過去以車用為主，現階段思考如何善用於其他產品市場。

達運表示，核心業務將邁向高階製造技術與設計服務，顯示器事業聚焦筆電、液晶顯示器及車載市場的設計代工（ODM）高階機種開發，導入超輕薄、高亮度、低耗能、防窺、無邊框、曲面顯示器等模組。

系統整合業務部分，達運持續專注強固型、高亮、防水等客製化產品，並投入直覺化懸浮影像、大尺寸數位顯示器與電子白板等利基產品，拓展海外市場，掌握差異化與高附加價值的產品。

因應多元發展，達運指出，專注醫美與精準醫療產品的設計與製造，提供從研發到量產的一站式客製化解決方案，包括微針醫美系列產品，如微針貼片、面膜、微針滾輪、微生理培養系統。

另外，達運推動智慧場域建置，從顯示技術到AI應用的完整解決方案，涵蓋透明顯示、電子紙等新型態顯示技術，並具備自供電、顯示器ID設計與軟硬體整合能力，提供高效能、高整合度的應用方案。