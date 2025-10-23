台灣大林之晨：TWEX明年可望擴大服務領域、增加虛擬資產商品

台灣大（3045）總經理暨富昇數位董事長林之晨表示，他看好金管會《虛擬資產服務專法》通過後，台灣大虛擬資產交易所（TWEX）未來可望推出更多虛擬資產服務。他也看好台灣金融業者有望在台灣發行穩定幣，專法通過後，未來五到十年在自由市場競爭下，可望有1-2種穩定幣發行，最有可能是1種。

林之晨23日參加台灣數位資產暨開放科技協會主辦的「台灣數位資產論壇」，分享Web3的發展與機會。他指出，台灣大以電信科技推動Web3發展，打造可信任數位經濟基礎，5月底成立TWEX，近期成為九家通過金管會許可的虛擬資產服務業者之一。

他表示，TWEX的用戶輪廓集中在40-49歲的族群，帶動有興趣但不知如何進入虛擬資產市場的投資者，TWEX有可信任的基礎帶領投資者加入，開拓新市場而非與現有的交易所競爭業務，經營近半年來，發展狀況較他預期來得好。

他表示，TWEX目前只銷售比特幣、乙太幣，因台灣大是新進業者，初期比較自我設限，將來專法通過後一定會推出更多服務，包括擴大進軍海外市場，服務海外投資者，以及開放更多虛擬數位產品上平台交易，例如藍籌加密貨幣，以及定期定額購買、非台灣大用戶或法人戶可以開戶參與等。

林之晨指出，台灣要做亞洲資產管理中心，應將包括比特幣在內的虛擬資產列為投資人選擇財富管理項目之一。近期金融同業提出考慮發行穩定幣或RWA（區塊鏈實體資產或代幣）的觀點，他表示，全世界最流通的穩定幣大概就是兩三種，以新台幣來講，最後流通的可能最多兩種，可能只有一種，剛開始的時候可能百家爭鳴，主要是看哪種穩定幣最能建構成完整生態系，為最多的用戶、投資人使用，就會變成比較主流的穩定幣。以泰達幣（USDT）發行成長的過程來看大約十年，因此明年專法若通過，可能看到自由市場的競爭，最後可能有1-2種穩定幣。

林之晨談到自己看好Web3領域，2013年底他首度買進一顆600美元的比特幣，至今帶來150倍的成長，年化成長率58%，「我甚至沒做過什麼」，虛擬資產藉由大家認同其稀缺性帶來的價值，成為「數位黃金」，他認為，比特幣之於黃金，包括輕便且可以運送、更便宜的儲存與保全、更容易驗證也更容易分割，稀缺性獲得大家認可，且是可信任的數位貨幣。 至今全球資產配置上，已有10%資金轉向虛擬資產、Web3基礎的數位貨幣。

林之晨也笑說，當初他興奮地寫部落格文章認為比特幣將改變金融秩序，結果沒人理會，隔年日本的虛擬貨幣交易所又爆發被駭客竊取比特幣事件，他又認為這是台灣的機會，也沒人理他。好在歷經12年後虛擬資產、Web3貨幣終於獲得市場認同，台灣大也成立虛擬資產交易所，證明他當初沒看錯。