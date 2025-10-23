台灣數位資產論壇登場 林之晨曝光台灣大虛擬資產交易所計畫

台灣數位資產暨開放科技協會23日舉辦「台灣數位資產論壇」，邀集產官學界共同探討市場發展趨勢。台灣大哥大（3045）總經理暨富昇數位董事長林之晨在會中表示，隨著美國政府及機構投資人對虛擬資產態度轉趨開放，市場信心逐步回升，未來台灣在穩定幣、交易平台及合規監理架構完善後，有機會迎來新一波發展契機，同時透露台灣大虛擬資產交易所（TWEX）的發展計劃。

林之晨指出，目前台灣僅約5%的民眾接觸虛擬資產，參與人數仍持續成長，顯示市場潛力龐大。他認為，許多投資人雖對加密資產感興趣，但仍在觀望，需要一個「安全、可信賴、操作簡易」的交易平台作為入口。自TWEX上線以來，用戶結構顯示有近五成為40歲以上族群，這代表成功讓原本不熟悉虛擬資產的民眾願意進場，扮演了產業破圈的角色。

針對平台未來規劃，林之晨透露，TWEX啟動以來一直採取謹慎經營策略，以資產安全為首要原則。隨著營運逐漸穩定、團隊對平台安全與運作信心提升，接下來將陸續推出新功能，預計年底前到明年第一季，陸續都會有新的功能上線，包含用戶期待已久的定期定額投資功能，以及法人戶服務等。未來更將陸續上架更多具市場信任度的藍籌幣，並考慮納入美元穩定幣，提供更完整的交易選擇。

談及穩定幣，林之晨認為，穩定幣的發展不只是技術創新，更是金融信任體系的延伸。因此，台灣大將在安全與合規的前提下，推動可監理、可規模化的應用，助力台灣在全球金融生態中建立穩健且具競爭力的地位。

台灣大Web3事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉則表示，穩定幣的發展已邁入關鍵時刻，近年主流美元穩定幣如USDT已開始被廣泛應用於虛擬資產交易所，扮演連接各類虛擬資產的角色，有效解決了傳統法幣出入金的繁瑣與監管問題。如今，穩定幣已從虛擬資產市場走向實體經濟，在拉丁美洲等高通膨地區成為日常交易的支付工具，展現實際支付領域的巨大潛力。人們利用穩定幣來對抗本國貨幣的貶值，進行日常消費。在跨國資金傳輸中，穩定幣以高效率與低成本優勢，正在重塑國際資金流通模式，傳統跨境匯款往往涉及多個中間銀行、耗時漫長且費用不菲，而穩定幣則利用區塊鏈技術，實現了點對點的即時跨境轉帳，大幅簡化流程、降低成本。

韓昆舉說，隨著美國通過《GENIUS Act》，及美國證券交易委員會 (SEC) 宣告穩定幣在會計準則中應被視為現金等價物，促使金融機構與企業全面性思考利用穩定幣的可能性。這項重大轉變，意味著穩定幣的地位從模糊的虛擬資產，提升至與傳統法幣具有可比性的金融工具。面對這股浪潮，台灣作為國際貿易樞紐，應思考區塊鏈技術所能扮演的角色，以及基於區塊鏈金融所衍生的穩定幣需求，積極探索穩定幣提升貿易效率、降低交易成本、豐富金融產品，促進普惠金融的發展。