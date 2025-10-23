Google發表量子迴聲演算法 速度比傳統超級電腦快上1萬3000倍

Google 今（23）日發表量子迴聲（Quantum Echoes）演算法，這是歷史上第一次量子電腦成功運行一個可驗證的演算法，速度甚至比最快的傳統超級電腦快上1萬3000倍，大幅推進量子運算的實際應用。

回顧2019年，Google分享了量子電腦能解決一個最快超級電腦需要數千年才能解決的問題。2024年底，Google新的Willow量子晶片展示了如何大幅抑制錯誤，解決了近30年來困擾科學家的一個主要問題。Google表示，「今天的突破，使我們更接近能推動醫藥和材料科學等領域重大發現的量子電腦。」

Google在部落格上發表最新文章指出，「量子迴聲」有助於學習自然界中各種系統的結構，從分子、磁鐵到黑洞，「我們已經證明，它在Willow晶片上的運行速度，比目前全球最快超級電腦上的最佳經典演算法快上1萬3000倍。」

Google表示，量子迴聲演算法的實現，得益於Willow晶片在量子硬體上的進步。而「量子迴聲」演算法代表了一種新型態的挑戰，因為它模擬的是一個物理實驗。這意味著此演算法不僅測試複雜度，還測試最終計算的精確度。

Google量子AI合作夥伴、加州大學柏克萊分校化學系助理教授Ashok Ajoy指出，「Google的量子迴聲演算法，展示了量子電腦在高效模擬和解開這些複雜自旋交互作用方面的潛力。隨著量子運算的持續成熟，這樣的方法可以增強核磁共振的光譜學，為其在藥物探索和先進材料設計的強大工具箱中，再增添一項利器。」