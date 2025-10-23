國際大廠技術落地！施耐德電機結盟宏于電機 搶攻高科技電力基礎建設

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
施耐德電機持續深化在地合作夥伴協作，為更多台灣企業提供更高效、更安全、更智慧的能源管理解決方案。圖／公司提供
法商施耐德電機（Schneider Electric）與台灣配電盤廠宏于電機（7869）宣布攜手合作，正式在台灣推出在地組裝的「Okken授權配電盤」。這項合作將全球領先的配電技術引進台灣製造，以最高安全標準的高階配電設備，即時滿足本土高科技產業，特別是AI資料中心與半導體業，對電力系統高可靠性與安全性的迫切需求，實踐「國際技術，在地共創」的目標。

宏于電機深耕台灣近40年，客戶群涵蓋科技業、半導體、交通運輸與公共工程等，在配電盤領域累積豐富經驗。因此，施耐德電機此次將Okken配電盤組裝技術完整授權並進行技術移轉，使宏于電機能直接在地生產通過內燃弧測試、符合國際電工委員會（IEC）61439標準的高階產品。不僅大幅縮短交期，更助台灣產業電力基礎設施同步躍升國際安全標準。

針對合作契機，施耐德電機台灣區總裁郭念慈表示，隨著AI資料中心與半導體產業持續擴張，企業用電需求及單一機櫃功率密度快速攀升，配電系統如何兼具安全、穩定與效率已成為產業發展的關鍵。

她進一步指出，因應IEC 61439國際規範趨勢，施耐德電機選擇與宏于電機攜手合作，透過Okken配電盤授權與技術移轉，結合在地專業與彈性供應鏈，讓台灣市場得以快速接軌國際電力安全標準。

對此，宏于電機總經理詹家榮則強調，宏于電機持續創新與開發，與時俱進同步國際技術與標準，成功累積完整專業經驗與成熟技術。

他認為，相較傳統盤廠，Okken授權配電盤在整體設計上具備更高的耐電弧能力與絕緣防護等級，不僅符合IEC 61439的嚴格要求，也能因應高密度運算環境的負載挑戰，為台灣高科技產業提供更穩定可靠的電力保障。

而本次推出的Okken授權配電盤全面符合IEC 61439國際標準，採用最高等級的Form 4b分隔設計，能將操作介面與帶電元件完全隔離，有效降低故障風險，保障操作人員安全，並確保設備長期穩定運行。

在產品設計上，配電盤採模組化與抽屜式結構，可依產線或負載成長需求快速擴充，並支援不停電維護與檢修，大幅降低停機風險，滿足高密度運行環境的「零中斷」需求。

此外，Okken授權配電盤採用標準化設計，使配電設備自設計、組裝、測試等各階段均依統一規格高效執行，同時具備高度客製化彈性，可因應不同產線與負載需求調整模組配置，有效優化營運成本，提升維運效率。

展望未來，施耐德電機表示，將持續深化與在地合作夥伴的協作，為更多台灣企業提供更高效、更安全、更智慧的能源管理解決方案。

施耐德電機授權宏于電機「 Okken 授權配電盤」，將符合 IEC 61439 國際標準的配電設備引入台灣。圖／公司提供
「 Okken 授權配電盤」採模組化與抽屜式結構，可支援不停電維護與檢修，滿足高密度運行環境的「零中斷」需求。圖／公司提供
