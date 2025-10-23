仁寶亮相2025亞洲腫瘤消融大會 展現精準、安全、智慧醫療實力

仁寶（2324）今日宣布，其醫療事業單位將聯合集團旗下子公司 — 奔騰智慧生醫、勤立科技、宏智生醫及瑞寶生醫，共同參與2025第11屆亞洲腫瘤消融大會(ACTA 2025)。本次展出以「精準、安全、智慧醫療」為主軸，全面呈現仁寶醫療生態系的整合創新成果，並展示多項代表性智慧醫療產品，充分展現仁寶集團在智慧醫療領域的研發實力與軟硬體整合能力。

第11屆亞洲腫瘤消融大會將於2025年10月25日至27日於台北圓山大飯店舉行，會議主題為「回到起點(Back to the beginning)」，聚焦腫瘤介入治療、影像導引技術及人工智慧於臨床應用的最新進展。大會匯聚全球頂尖腫瘤消融領域專家，透過臨床案例分享與技術交流，推動精準醫療的實務應用與國際合作。

仁寶與旗下子公司將於本次聯合展出中，重點展示五項創新技術與產品，彰顯集團在智慧醫療領域的深耕成果：

AblatePal射頻消融系統：台灣首款自主研發的高階射頻消融系統，專為腫瘤治療設計，兼具高效能與安全性，實現精準且穩定的消融治療。

手持式超音波：奔騰的微型化超音波兼具低耗能與高影像品質，透過輕巧方便、好攜帶的設計。不受到空間及時間的限制。需與行動裝置連線，即可開始超音波掃描，打破環境與距離的藩籬。

三合一血糖機：整合血糖、總膽固醇與尿酸檢測功能，助使用者掌握代謝狀況，提供慢性病管理的一站式監測方案。AI腦波分析系統：非侵入式腦波分析技術，可即時且準確評估憂鬱與失智風險，推動數位健康應用。再生醫學研發與技術：專注於再生醫學與細胞治療，結合免疫細胞、幹細胞與外泌體技術，打造臨床等級製備與應用平台。

仁寶此次聯展不僅展現集團在醫療器材、數位健康與再生醫療領域的多元成果，更透過與子公司協同參與，強化仁寶醫療生態系的整合創新能力。展望未來，仁寶將持續深化智慧醫療技術布局，並積極結合人工智慧、物聯網與雲端技術，致力提供兼具臨床價值與人性關懷的智慧醫療解決方案。