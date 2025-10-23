低軌衛星布局 台灣大林之晨：不該是獨家服務

針對低軌衛星布局，台灣大哥大總經理林之晨今天表示，跟國際低軌衛星業者都有聯絡，會在對的時間點，有對的策略；但以國家戰略而言，低軌衛星不該是一個獨家服務，要具備互補性，在急難救助、特殊情況，提供網路韌性。

低軌衛星Kuiper將來台落地，遠傳電信因持有28GHz頻段為Kuiper所需頻段，有望合作運營。

中華電先前已取得OneWeb在台獨家代理業務，董事長簡志誠日前表示，對Kuiper合作在台落地，「仍會極力爭取」，但認為5G頻譜做衛星用途，是否合法有待商榷，太空通訊是未來趨勢，國家頻譜策略應有清楚規劃。

對於低軌衛星布局，林之晨今天出席「台灣數位資產論壇」會後受訪表示，台灣大跟國際低軌衛星業者都有聯絡，台灣大也是第一個與Lynk Global測試成功手機直連（Direct to Cell）的業者。

他坦言，大部分的低軌衛星業者都還不夠完備，還不到商業化的階段，所以台灣大會持續地跟所有業者，「在對的時間點，就會有對的策略工作」。

他進一步說，以國家戰略而言，低軌衛星不應該是一個獨家（exclusive）的事情，是一個很互補性的技術，主要是在急難救助、特殊情況提供網路韌性；若用某種公權力的力量，讓這東西變成一種獨門服務，是比較不符合國家利益。

至於何時是對的時間點，他表示，低軌衛星的部署都是全球性的，不會為了台灣，也沒有辦法為了台灣而部署，所以時間點會跟全球整個生態系發展同步。

此外，台灣大哥大今天公告，董事會決議投資PACM CPT Media Limited，取得9000股，每單位價格1萬美元，交易總金額9000萬美元。

林之晨表示，對象是國際媒體巨擘，但合作還在第一步，預計成立合資公司，完成後將對外公告，會是在娛樂媒體產業區域性拓展上，很關鍵的一步。