快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

低軌衛星布局 台灣大林之晨：不該是獨家服務

中央社／ 台北23日電
台灣大總經理林之晨。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
台灣大總經理林之晨。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

針對低軌衛星布局，台灣大哥大總經理林之晨今天表示，跟國際低軌衛星業者都有聯絡，會在對的時間點，有對的策略；但以國家戰略而言，低軌衛星不該是一個獨家服務，要具備互補性，在急難救助、特殊情況，提供網路韌性。

低軌衛星Kuiper將來台落地，遠傳電信因持有28GHz頻段為Kuiper所需頻段，有望合作運營。

中華電先前已取得OneWeb在台獨家代理業務，董事長簡志誠日前表示，對Kuiper合作在台落地，「仍會極力爭取」，但認為5G頻譜做衛星用途，是否合法有待商榷，太空通訊是未來趨勢，國家頻譜策略應有清楚規劃。

對於低軌衛星布局，林之晨今天出席「台灣數位資產論壇」會後受訪表示，台灣大跟國際低軌衛星業者都有聯絡，台灣大也是第一個與Lynk Global測試成功手機直連（Direct to Cell）的業者。

他坦言，大部分的低軌衛星業者都還不夠完備，還不到商業化的階段，所以台灣大會持續地跟所有業者，「在對的時間點，就會有對的策略工作」。

他進一步說，以國家戰略而言，低軌衛星不應該是一個獨家（exclusive）的事情，是一個很互補性的技術，主要是在急難救助、特殊情況提供網路韌性；若用某種公權力的力量，讓這東西變成一種獨門服務，是比較不符合國家利益。

至於何時是對的時間點，他表示，低軌衛星的部署都是全球性的，不會為了台灣，也沒有辦法為了台灣而部署，所以時間點會跟全球整個生態系發展同步。

此外，台灣大哥大今天公告，董事會決議投資PACM CPT Media Limited，取得9000股，每單位價格1萬美元，交易總金額9000萬美元。

林之晨表示，對象是國際媒體巨擘，但合作還在第一步，預計成立合資公司，完成後將對外公告，會是在娛樂媒體產業區域性拓展上，很關鍵的一步。

低軌衛星 台灣大哥大 林之晨

延伸閱讀

老園丁耕讀筆記／低軌衛星 太空經濟新藍海

台灣大斥資27億策略投資

總統：APEC 代表團 三大任務

企業法規鬆綁 林之晨按讚

相關新聞

鈺創董座盧超群：記憶體熱潮還會瘋狂半年 明年一整年仍會是榮景

鈺創董事長盧超群今日出席台灣半導體產業協會年會受訪時表示，AI熱潮將推升未來十年半導體產業持續成長，至於由AI引爆記憶體...

鴻海與臺北榮總戰略合作 推動 AI 多模態模型與智慧醫院建設

鴻海（2317）科技集團今日宣布，正式與臺北榮民總醫院簽署合作意向書，雙方將在臨床驗證、AI多模態醫學模型開發及智慧醫院...

TSIA理事長侯永清：面對挑戰 唯有讓自己更強大

台灣半導體產業協會（TSIA）理事長侯永清今日在年會致詞時表示，面對2025年的全球半導體挑戰，今年產值預估將達新台幣6...

美光功耗SOCAMM2 DRAM模組正式送樣 迎合AI資料中心需求

美商記憶體大廠美光科技今日宣布其 192GB SOCAMM2 （small outline compression at...

全球AI專利排名台灣拿第9 台灣前十沒有台積電

經濟部智慧財產局利用自建的全球專利檢索系統，分析近年AI專利申請趨勢，發現全球AI專利申請量於近十年成長顯著，其中機器學...

工研院攜手日本新創 ZYRQ 開發全球首創水浸潤式冷卻技術

隨著高效能運算（High Performance Computing；HPC）及生成式AI快速發展，資料中心與半導體晶片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。