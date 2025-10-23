凌羣、亞光攜手合作 打造全國產機器人

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
10月22日凌羣電腦正式宣布與國內光學領導品牌「亞洲光學」展開跨界合作。照片左起，凌羣電腦劉瑞隆總經理、工研院服務系統科技中心鄭仁傑執行長、經濟部產業發展署李純孝組長、電電公會洪碧玉副秘書長及亞洲光學林泰朗總經理。記者秦鈺翔／攝影
本次台灣國際人工智慧暨物聯網展上，凌羣電腦展示出跟亞洲光學合作的巡檢機器人，其使用亞洲光學的底座，並結合研華的智慧藥櫃，目標是進一步完善AI醫療場域建置。在現場示範中，可以看到機器人發出開櫃請求，智慧藥櫃接收到信號後由系統端自動開啟，接著機械手臂便會精準地夾取藥品並遞交至人手上。整個過程完全由系統協同控制完成，展現凌羣在跨系統整合與自動化控制上的能力。

總經理劉瑞隆表示，本次合作不僅是凌羣在醫療照護領域AI應用與機器人的再進化，更結合亞洲光學百分之百國產的自主移動底座，展現MIT技術實力。透過多方合作，未來將持續推動AI agent在醫療照護場域的多元賦能，以具體行動全力支持政府「AI 新科技─智慧機器人計畫」，加速國產機器人技術落地與應用擴展。

台灣即將於2025年正式邁入超高齡社會，面對少子化與醫護人力流失的挑戰，衛福部推動「次世代數位醫療資訊平台計畫」，由工研院承辦執行，致力於建構統一且智慧化的醫療資訊基礎架構。凌羣電腦在工研院技術指導下，積極參與此計畫，憑藉深厚的系統整合實力，聚焦護理工作中最耗時的入院護理評估、護理紀錄與護理交班流程，成功開發「護理AI小幫手（Syscom Nursing AI）」，並於部立醫院示範場域取得實質成效。

為進一步擴展智慧照護應用，凌羣電腦延續「次世代數位醫療資訊平台計畫」成果，在工研院技術支持下，與亞洲光學展開技術合作，此次合作的內容將整合「護理AI小幫手」、凌羣電腦機器人開發經驗與支援多場域部署的「自主移動平台」，打造一個具有行動照護解決方案，讓護理人員能專注於病人照護，有效減少繁瑣操作與行政負擔。

在過去智慧型服務型機器人開發過程中，機器人移動所需的AMR（Autonomous Mobile Robot）技術一直是最大挑戰。亞洲光學總經理林泰朗指出，亞洲光學近年積極布局光通訊、AR/VR、自駕車車載鏡頭等領域，並跨足AMR技術，在光學感測、激光雷達（LiDAR）與ADC控制技術方面展現強大研發實力，對此次合作充滿信心。凌羣電腦總經理劉瑞隆亦高度肯定亞洲光學在AMR技術上的突破與模組化量產能力，視為合作推動機器人國產化的重要夥伴。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，凌羣電腦擅長以系統整合解決產業痛點，此次與亞洲光學的技術結盟，將加速AI與機器人應用在醫療場域的落地與升級，共同打造百分之百MIT的智慧護理機器人，為台灣智慧醫療注入新動能。

