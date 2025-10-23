快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

Nothing攜手子品牌 推真無線旗艦耳機Nothing Ear

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

倫敦科技品牌 Nothing 與子品牌 CMF by Nothing 共同宣布推出兩款全新音訊產品：真無線旗艦耳機 Nothing Ear與首款頭戴式耳機 CMF Headphone Pro。兩款新品延續 Nothing 一貫的極簡設計理念，分別以創新的 Super Mic 系統與模組化設計概念，為個人音訊帶來更直覺、更個性化的體驗。

Nothing Ear ：Super Mic 重新定義清晰通話體驗

Ear 為 Nothing 最新一代旗艦真無線耳機，充電盒內建創新的 Super Mic，結合雙麥克風系統與環境過濾技術，最高可消除達 95dB 的噪音，確保在任何環境下都能清晰通話。使用者可按下充電盒上的 TALK 按鍵啟動通話或錄音，語音內容配合Nothing OS 將自動同步至 Essential Space 並轉為文字。

為進一步提升收音品質，Ear 內建三組定向麥克風及骨傳導語音收集單元（VPU），可偵測下顎與耳道震動並轉化為電訊號。搭配超過 2,000 萬小時訓練的多通道 AI 降噪模型，有效隔離人聲並降低風噪，風噪減少可達25dB以上。Ear 可實現即時自適應降噪，以每600ms根據環境進行調整、每1,875ms監測耳機配戴漏音情形，持續更新降噪曲線，確保聽到的聲音品質保持穩定且一致，最高可消除45dB噪音。此外，透過即時主動降噪及升級的 12mm 動圈單體，Ear 帶來豐富、自然的聲音。特殊振膜設計使發射面積增加20%，低音增強4-6 dB，高音最多提升4 dB，音場更寬闊，細節更清晰，中頻表現更飽滿。

透明結構 × 金屬設計 展現 Nothing Ear 的設計美學

Ear 延續品牌標誌性的透明設計語言，機殼首次融入拋光金屬細節，展現內部結構與外觀工藝的平衡。內建厚度僅 0.35 毫米的 MIM 天線，讓訊號發射功率提升15%、訊號靈敏度提升 20%，實現更強的連線能力。充電盒採用100%回收鋁材，歷經27道精密工序打造。奈米成型NMT技術將金屬與塑膠無縫融合，實現緊密組裝的機身。耳機和充電盒均達到IP54防塵、防汗及輕微雨水標準，日常耐用有保障。

耳機

延伸閱讀

楊梅環警聯手稽查改裝車 駕駛恢復原廠配件仍因1事挨罰

考生長戴降噪耳機引耳鳴 釀聽力退化危機

麥克風未關對話全錄下！印尼總統請川普牽線見次子艾瑞克

高鐵寧靜車廂讓媽媽壓力大！醫喊：寧靜從來不是靠誰被壓制！新制到底怎麼規定

相關新聞

鈺創董座盧超群：記憶體熱潮還會瘋狂半年 明年一整年仍會是榮景

鈺創董事長盧超群今日出席台灣半導體產業協會年會受訪時表示，AI熱潮將推升未來十年半導體產業持續成長，至於由AI引爆記憶體...

鴻海與臺北榮總戰略合作 推動 AI 多模態模型與智慧醫院建設

鴻海（2317）科技集團今日宣布，正式與臺北榮民總醫院簽署合作意向書，雙方將在臨床驗證、AI多模態醫學模型開發及智慧醫院...

TSIA理事長侯永清：面對挑戰 唯有讓自己更強大

台灣半導體產業協會（TSIA）理事長侯永清今日在年會致詞時表示，面對2025年的全球半導體挑戰，今年產值預估將達新台幣6...

美光功耗SOCAMM2 DRAM模組正式送樣 迎合AI資料中心需求

美商記憶體大廠美光科技今日宣布其 192GB SOCAMM2 （small outline compression at...

全球AI專利排名台灣拿第9 台灣前十沒有台積電

經濟部智慧財產局利用自建的全球專利檢索系統，分析近年AI專利申請趨勢，發現全球AI專利申請量於近十年成長顯著，其中機器學...

工研院攜手日本新創 ZYRQ 開發全球首創水浸潤式冷卻技術

隨著高效能運算（High Performance Computing；HPC）及生成式AI快速發展，資料中心與半導體晶片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。