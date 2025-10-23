Nothing攜手子品牌 推真無線旗艦耳機Nothing Ear

倫敦科技品牌 Nothing 與子品牌 CMF by Nothing 共同宣布推出兩款全新音訊產品：真無線旗艦耳機 Nothing Ear與首款頭戴式耳機 CMF Headphone Pro。兩款新品延續 Nothing 一貫的極簡設計理念，分別以創新的 Super Mic 系統與模組化設計概念，為個人音訊帶來更直覺、更個性化的體驗。

Nothing Ear ：Super Mic 重新定義清晰通話體驗

Ear 為 Nothing 最新一代旗艦真無線耳機，充電盒內建創新的 Super Mic，結合雙麥克風系統與環境過濾技術，最高可消除達 95dB 的噪音，確保在任何環境下都能清晰通話。使用者可按下充電盒上的 TALK 按鍵啟動通話或錄音，語音內容配合Nothing OS 將自動同步至 Essential Space 並轉為文字。

為進一步提升收音品質，Ear 內建三組定向麥克風及骨傳導語音收集單元（VPU），可偵測下顎與耳道震動並轉化為電訊號。搭配超過 2,000 萬小時訓練的多通道 AI 降噪模型，有效隔離人聲並降低風噪，風噪減少可達25dB以上。Ear 可實現即時自適應降噪，以每600ms根據環境進行調整、每1,875ms監測耳機配戴漏音情形，持續更新降噪曲線，確保聽到的聲音品質保持穩定且一致，最高可消除45dB噪音。此外，透過即時主動降噪及升級的 12mm 動圈單體，Ear 帶來豐富、自然的聲音。特殊振膜設計使發射面積增加20%，低音增強4-6 dB，高音最多提升4 dB，音場更寬闊，細節更清晰，中頻表現更飽滿。

透明結構 × 金屬設計 展現 Nothing Ear 的設計美學

Ear 延續品牌標誌性的透明設計語言，機殼首次融入拋光金屬細節，展現內部結構與外觀工藝的平衡。內建厚度僅 0.35 毫米的 MIM 天線，讓訊號發射功率提升15%、訊號靈敏度提升 20%，實現更強的連線能力。充電盒採用100%回收鋁材，歷經27道精密工序打造。奈米成型NMT技術將金屬與塑膠無縫融合，實現緊密組裝的機身。耳機和充電盒均達到IP54防塵、防汗及輕微雨水標準，日常耐用有保障。