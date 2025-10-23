中興電：業績看佳產能再擴2成 布局越南拓海外市場

重電廠中興電工今天預估，今年重電和其他事業同步成長，今年和2026年業績看增兩位數百分比，中興電積極布局AI資料中心應用，已前進越南、不放棄美國市場，洽談進軍印度可能性，中國大陸和日本市場可持續成長，明年產能可再提升15%至20%。

中興電下午受邀參加券商舉辦法人說明會，展望今年訂單規模，總經理郭慧娟表示，今年電力事業營運動能除了台電強韌電網計畫外，電源開發計畫、汰舊換新計畫、離岸風電持續啟動，加上半導體業在國內外持續擴廠，以及國際大廠建置大型人工智慧（AI）資料中心和電子數據機房（IDC）等，帶動高壓氣體絕緣開關（GIS）產品業績成長。

郭慧娟指出，到今年10月重電事業含風電已成交未實銷新台幣153億元，在手訂單規模約417億元。

在產能規劃，郭慧娟指出，今年嘉義廠已完成廠房改建，也完成林口廠1880坪倉庫擴建，提升產能約20%。

展望今年和2026年營運，郭慧娟指出，中興電今年除了重電事業，各事業單位業績同步成長，她指出，今年前9月業績成長約9%，預估今年業績成長幅度可到兩位數百分比，預估明年業績也可成長兩位數，包括台灣、中國大陸、海外市場成長可期，存貨持續消化，到明年獲利持續看佳。

關於旗下嘟嘟房停車管理事業，郭慧娟指出，今年前9月嘟嘟房營收新台幣27.2億元，較2024年同期成長10.1%，預估2026年進軍泰國和日本智慧停車設備市場，規劃2027年上半年嘟嘟房掛牌上櫃。

在空調和發電機項目，郭慧娟指出，受惠電信業者和國際大廠在台設置IDC及AI研發中心，目前業績成長15%。

郭慧娟表示，中興電在AI資料中心應用不會缺席，持續接觸美系人工智慧AI晶片大廠相關AI資料中心業務。

她指出，AI應用帶動電力需求，算力即是電力，產業需要AI資料中心，而AI資料中心需要強韌電網，AI應用趨勢下，中興電業務契機可期。

在海外市場布局，郭慧娟表示，中興電前進越南市場，初期布局當地製鞋業與紡織業台商使用空調與發電機產品，不排除布局重電事業。

郭慧娟指出，中興電在中國大陸產能可支應日本市場需求，預估中國大陸和日本市場可持續成長。

在美國市場，郭慧娟表示，中興電2024年開始布局美國，「美國市場不會放棄」。此外，中興電持續洽談進入印度市場的可能性。

在氫能巴士業務，郭慧娟指出，中興電在台灣與首都客運合作試運行，也積極布局馬來西亞市場，與當地公司合作開發。

展望資本支出規劃，郭慧娟預估，今年中興電資本支出規模約5億元，明年規劃6億元資本支出，主要提升產線自動化所需，透過自動化焊接與AI報價系統提升生產效率，預計明年產能可提升15%至20%。

根據資料，中興電今年上半年綠能（重電設備、工程、氫能、儲能、太陽光電、微電網等）業績占比約71%，服務（嘟嘟房、維運管理等）業績占比19%，工程和其他（都更、精密加工、消防水電系統整合等）占比約10%。