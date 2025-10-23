影／稱「Al還沒大學畢業」 童子賢：像8、9點的太陽充滿希望

台灣半導體產業協會（TSIA）下午在新竹國賓大飯店舉辦年會，以「強化台灣半導體產業韌性 鞏固全球領導地位」為主題，期在國際局勢迅速變化和數位經濟蓬勃發展的背景下，促進產業的整體競爭力。會議由TSIA理事長、台積電資深副總經理侯永清開幕致詞，並頒發2025 TSIA半導體獎，和碩董事長童子賢以「產業發展與世界局勢」為題演講。

童子賢受訪時就AI的未來發展表示，你能想像你的筆記型電腦沒有網路嗎？1980、90年代，個人電腦萌芽時是沒有連上網路的，所有的數位產品都是獨自運作，比擬到AI，目前的AI都分散在你的裝置裡及各個機構中。童子賢進一步表示，我們很快就會發現，所有的數位裝置，從遙控器到筆電、工作站、公司的大型伺服器，都需要具備AI的能力，生產力才會拉高，和其它的AI對話才有辦法展開。

至於AI會不會泡沫？AI是不是剛開始？童子賢表示AI是剛開始，目前還沒有大學畢業，差不多就是高中而已，就像早上八、九點的太陽，充滿了希望。童子賢接著表示Al會持續擴大，接著會影響所有的數位、有網路、有電腦和數位產品的領域，AI成功時會把所有的生產力提高，全世界興起一股AI基礎建設浪潮。