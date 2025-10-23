快訊

鈺創董座盧超群：記憶體熱潮還會瘋狂半年 明年一整年仍會是榮景

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
鈺創董事長盧超群表示，由AI掀起的記憶體熱潮至少還會瘋狂半年， 明年一整年仍會是榮景。記者黃義書／攝影
鈺創董事長盧超群表示，由AI掀起的記憶體熱潮至少還會瘋狂半年， 明年一整年仍會是榮景。記者黃義書／攝影

鈺創董事長盧超群今日出席台灣半導體產業協會年會受訪時表示，AI熱潮將推升未來十年半導體產業持續成長，至於由AI引爆記憶體旺盛需求狂潮、價格飆漲的情況，至少還可持續半年，明年一整年記憶體產業都會處於榮景。

盧超群說，隨著人工智慧（AI）應用快速擴張，全球半導體市場呈現前所未有的熱潮。台灣產業在此波浪潮中表現亮眼，今年市場規模已逼近7兆元，比他先前5兆元的預估還要高，顯示台灣在全球半導體供應鏈中持續增強競爭力。

盧超群接著說 AI的發展也進入「上兆時代」，不僅單一晶片擁有超過1兆個電晶體，整個商業與金融體系也帶來龐大資金與投資規模，對產業形成強大推力，預估2030年產值達到1兆美元。

針對國際投資趨勢，盧超群表示，雖然美國要積極發展半導體，讓很多企業也加快布局，但這不代表產業將移出台灣。他強調，台灣半導體本體結構完整，擁有穩健的人才、水電與製造能力，因此美國及其他市場主要是擴展布局，而非取代台灣產業地位。他強調，台灣仍是全球半導體中心，各國人才與企業布局應與台灣本土協同發展。

對於AI熱潮的持續時間，業界人士樂觀預估，未來十年內仍將保持成長。以半導體資產計算，今年市場規模超過0.7兆元，預期到2030年將達1兆元，2040年可望突破2兆元。期間雖可能出現波動，但整體趨勢正面，市場需求穩定。

在記憶體領域，尤其是DRAM與HBM市場，台灣廠商表現同樣亮眼。盧超群說，台灣記憶體產業在設計創新與製造成本控制上具有優勢，近期市場需求強勁，價格呈現翻升態勢。雖然短期內市場漲幅可能有限，但整體趨勢仍樂觀，預計下半年至明年仍可維持強勁需求。

此外，他也強調，AI應用驅動記憶體需求成長，邏輯晶片與DRAM需求相互拉動，台灣在新穎化與創新化方面仍有空間。他認為未來應同時兼顧長期規劃與短期衝刺，拓展AI與高效能運算市場，確保台灣在全球半導體競爭中保持領先地位。

整體而言，隨著AI應用擴張與產業布局調整，台灣半導體與記憶體市場呈現「熱而穩」的態勢。他樂觀看待未來5至10年的發展，並強調創新、人才與國際合作將是保持競爭力的關鍵。

