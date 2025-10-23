鴻海與臺北榮總戰略合作 推動 AI 多模態模型與智慧醫院建設

鴻海（2317）科技集團今日宣布，正式與臺北榮民總醫院簽署合作意向書，雙方將在臨床驗證、AI多模態醫學模型開發及智慧醫院部署三大方向展開深度合作。此合作結合鴻海在AI、雲端與自動化領域的技術實力，以及北榮珍貴的臨床數據與研究能量，鴻海同時宣布將捐贈新台幣三億元經費，分三年期投入相關合作專案，期待共同打造具台灣特色的AI精準醫療與智慧醫院新標竿。

隨著AI與機器人技術快速發展，醫療產業正加速數位轉型。臺北榮總長期深耕臨床醫學、智慧醫療與研究創新，在醫療品質、病人安全與科技導入方面居全台領先地位；而鴻海近年持續推動「3+3+3 轉型策略」，其中「數位健康」不僅是產業升級的重要支柱，更是企業回饋社會的具體實踐。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，這次的合作，不只是鴻海與北榮的攜手，更是「台灣、北榮、鴻海」三強聯手！台灣的健保制度與醫療照護品質舉世聞名，北榮更是其中的中流砥柱，擁有深厚的臨床與研究實力；鴻海則從製造業起家，已成功轉型為AI智慧平台與解決方案的領導者，在AI資料中心、雲端與自動化領域居全球前列。這次合作，就是要把「醫療的深度」與「科技的廣度」結合起來，為台灣開創智慧醫療的新可能。

北榮院長陳威明表示，鴻海科技集團以全球領先的製造品質與效率聞名，近年積極投入AI智慧醫療領域，展現驚人成果。北榮擁有龐大臨床資料與優秀醫療團隊，是AI多模態醫學模型開發與臨床驗證的理想場域。此次合作不僅象徵醫療與科技的深度融合，更代表為台灣未來醫療發展「一起做一件大事」。

陳院長特別感謝鴻海董事長劉揚偉慷慨捐贈三年三億元研究經費，開啟醫療與科技攜手創新的新篇章。雙方將於北榮科技大樓設立智慧創新研究室，結合臨床應用與技術研發，打造智慧醫療示範基地，推動台灣智慧醫療邁向國際舞台。

本次合作將聚焦三大主軸：智慧醫院自動化建設、AI醫學多模態模型研發、在宅醫療應用落地，並以「Dangerous（危險）」、「Repetitive（重複）」與「Value（價值）」三大維度為核心，讓科技真正解決醫療現場痛點，創造臨床價值。

1.Dangerous（危險）：智慧醫院自動化，打造更安全的臨床環境。雙方將導入化療與放射性藥品自動化配藥機器人，建立更安全的藥師作業環境，減少人為風險並提升準確率與效率；同時推進 TLA 檢驗室自動化管理系統，實現血液、藥品與廢液全流程智慧化，全面提升醫療安全與作業效率。

2.重複（Repetitive）：智慧輔助與遠距監測，減輕醫護負擔。透過導入 AMR 智慧搬運機器人與外骨骼裝置，協助醫護人員搬運與翻身，減輕照護壓力，讓醫護能專注於病患照護。此外，雙方也將導入鴻海 CoDoctor健康檢測設備與遠距生理監測平台，讓「Hospital at Home」在宅照護概念於榮總落地，應用於長照 3.0 及榮民之家健康守護，延伸臨床照護的深度與廣度。

3.價值（Value）：多模態AI醫學模型，發展具台灣特色的AI生態系。雙方將合作開發 「CoDoctor AI 多模態醫學模型」，以臺北榮總在癌症治療、神經醫學、心臟疾病、及放射診斷等領域的豐富臨床資料為基礎，結合鴻海 AI 運算平台與數位孿生技術，建構涵蓋多模態的 AI 醫學模型。目前已規劃從失智症、攝護腺癌、肺癌、乳癌、冠心症等多領域出發，建立疾病風險預測、診斷與治療輔助系統。這些模型不僅能強化醫師臨床輔助判讀能力，更將成為具在地數據主權與醫療實證基礎的 AI 生態，展現臺灣自有的智慧醫療競爭力。