快訊

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

政策轉彎！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬 教育局曝原因

市場逢連假趨於保守…台股下跌116點、收27,532點 周線連四紅

美光功耗SOCAMM2 DRAM模組正式送樣 迎合AI資料中心需求

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美光領先業界，宣布其功耗SOCAMM2 DRAM模組正式送樣， 迎合AI資料中心需求。（路透）
美光領先業界，宣布其功耗SOCAMM2 DRAM模組正式送樣， 迎合AI資料中心需求。（路透）

美商記憶體大廠美光科技今日宣布其 192GB SOCAMM2 （small outline compression attached memory modules，小型壓縮附加記憶體模組）已正式送樣給客戶，以積極拓展低功耗記憶體在 AI 資料中心內的應用版圖。

美光表示，SOCAMM2 進一步強化美光科技已發表的首款 LPDRAM SOCAMM 記憶體模組設計之功能，在相同的規格尺寸中提供高出 50% 的容量。因為容量擴增，此模組能將即時推論工作負載中首個token生成的時間（TTFT）大幅縮減逾 80%[。這款 192GB SOCAMM2 搭載美光最先進的 1γ (1-gamma) DRAM 製程技術，使能源效率提升 20% 以上，進一步實現大型資料中心叢集的電源設計最佳化。在全機櫃式 AI 部署環境中，由於可配置超過 40 TB 的 CPU 直連低功耗 DRAM 主記憶體，因此，此節能優勢將會格外顯著。SOCAMM2 的模組化設計提高了維修便利性，並為未來的容量擴展奠定基礎。

在與輝達（NVIDIA） 五年的合作基礎上，美光首創將低功耗伺服器記憶體導入資料中心應用。SOCAMM2 將 LPDDR5X 極低功耗和高頻寬的既有優勢帶入 AI 系統的主記憶體。SOCAMM2 專為滿足大規模 AI 平台不斷演進的需求而設計，不僅提供 AI 工作負載所需的高資料傳輸量，同時實現全新層次的能源效率，為 AI 訓練與推論系統樹立新標竿。這些優勢的結合將使 SOCAMM2 成為未來幾年尖端 AI 平台的關鍵記憶體解決方案。

美光資深副總裁暨雲端記憶體事業部總經理 Raj Narasimhan 表示：「隨著AI工作負載日益複雜且需求更嚴苛，資料中心伺服器必須提高效率，在每瓦功耗下產出更多tokens。憑藉在低功耗 DRAM 領域公認的領導地位，美光能確保 SOCAMM2 模組具備卓越的資料傳輸量、能源效率、大容量，同時保有資料中心所需的頂尖品質。對於驅動次世代 AI 資料中心伺服器來說，這些優勢至關重要。」

記憶體模組 AI 美光

延伸閱讀

東元機器人領域同步進擊

全球內存芯片市場迎來「超級周期」 供需緊張加劇

終止連3賣！外資買超117億「前3名曝光」 敲進DRAM鴻海、調節台積電

南亞科、華邦電 認購靚

相關新聞

全球AI專利排名台灣拿第9 台灣前十沒有台積電

經濟部智慧財產局利用自建的全球專利檢索系統，分析近年AI專利申請趨勢，發現全球AI專利申請量於近十年成長顯著，其中機器學...

鴻海與臺北榮總戰略合作 推動 AI 多模態模型與智慧醫院建設

鴻海（2317）科技集團今日宣布，正式與臺北榮民總醫院簽署合作意向書，雙方將在臨床驗證、AI多模態醫學模型開發及智慧醫院...

TSIA理事長侯永清：台灣半導體需加速技術創新與研發及深化國際合作

台灣半導體產業協會（TSIA）理事長侯永清今日在年會致詞時表示，面對2025年的全球半導體挑戰，今年產值預估將達新台幣6...

美光功耗SOCAMM2 DRAM模組正式送樣 迎合AI資料中心需求

美商記憶體大廠美光科技今日宣布其 192GB SOCAMM2 （small outline compression at...

工研院攜手日本新創 ZYRQ 開發全球首創水浸潤式冷卻技術

隨著高效能運算（High Performance Computing；HPC）及生成式AI快速發展，資料中心與半導體晶片...

Google 宣布量子運算大進步：量子電腦將更快接近實際應用時間

Google研發量子電腦已有多年，近期發布重大進展。第一個可驗證的量子演算法「Quantum Echoes」（量子迴聲）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。