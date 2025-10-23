台灣 AI 專利技術申請數量全球第9名「這3家公司」最多

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

AI技術正在改變世界，其中，機器學習、機器視覺為各國AI專利技術申請熱區。經濟部智慧局23日指出，與2014年相較，2021年我AI專利技術成長接近9倍，台灣AI技術參與者主要為鴻海、工研院、中華電信、資策會及英業達等5家公司或法人。

2025年6月日本發布之「AI相關發明的申請趨勢調查」，勾勒出各國於在AI專利技術競爭概況。經濟部智慧局表示，其中，中國大陸雖於AI專利整體技術之申請數量遠超其他國家，然美國透過龐大研發投入和資金支持，在影像處理、自然語言處理、大型語言模型（LLM）等AI核心專利保持領先地位，但2020年起增幅趨緩。

報告指出，部分企業可能考慮採取「封閉策略」以營業秘密保護技術優勢，韓國AI專利申請穩定成長並集中於智慧家電、醫療影像與零售應用，日本AI專利近年呈緩慢下滑，著重於醫療診斷及醫療影像應用。

智慧局表示，在全球AI的專利申請趨勢分析中，AI技術之申請數量於近10年內大幅成長，2020年已突破3萬件，就分項技術而言，機器學習、機器視覺為各國AI專利技術申請熱區。在我國，AI技術整體申請件數趨勢與全球相同，2017年起持續大幅成長，與2014年相較，2021年成長接近9倍，同樣是以機器學習、機器視覺申請案占比最多。

智慧局進一步指出，台灣在AI專利整體技術之申請數量全球排第9名，機器學習及機器視覺亦分別排名在第8、9名，可見在全球AI專利布局中，台灣亦為重要選擇；加上近年來在台的AI專利申請案件持續增加，未來台灣的AI專利布局將日益重要。

就我國部分，台灣主要的技術參與者為鴻海、工研院、中華電信、資策會及英業達等5家公司或法人，分別位居前1、2、4、7、9名，顯示台灣企業或研究機構在AI專利技術有相當之關注及投入，可作為我國產業未來持續邁進的能量。

AI 機器學習 中華電信

