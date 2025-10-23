全球AI專利排名台灣拿第9 台灣前十沒有台積電

經濟部智慧財產局利用自建的全球專利檢索系統，分析近年AI專利申請趨勢，發現全球AI專利申請量於近十年成長顯著，其中機器學習與機器視覺為主要熱區，台灣在AI專利布局上表現亮眼，躋身全球前十名，顯示我國在AI技術創新及應用上的潛力與競爭力日益提升。

不過，向我國智慧局申請AI專利的業者，不論是AI整體技術，還是機器學習、機器視覺的前十名，台積電都沒有入榜，智慧局長廖承威解釋，可能是考量保護營業秘密而沒有申請外，或與其代工屬性有關，亦即台積電是依照客戶設計進行製造，相關專利歸於客戶。

向我國智慧局申請AI整體技術專利的前十名：鴻海、工研院、阿里巴巴、中華電信、高通、三星電子、資策會、應用材料、英業達、商湯科技。

智慧財產局指出，近年來AI技術發展突飛猛進，從雲端運算、語音辨識到自動駕駛與智慧製造，人工智慧已深入各產業核心，全球AI專利申請數量在過去十年間急速增加，2020年已突破3萬件。就技術面分析，機器學習與機器視覺兩大領域為各國研發與申請重點，占整體AI專利申請量的一半以上，成為AI技術競逐的主戰場。

智慧局以自建「全球專利檢索系統（GPSS）」分析近十年AI八大技術分項，包括AI硬體、知識處理、機器學習、演化計算、機器視覺、自然語言處理、語音及規劃與控制等。

各國競逐AI專利領域以中、美最為激烈，中國申請量雖稱冠，但美國在影像處理、自然語言與大型語言模型（LLM）等核心技術仍居領先；韓國專利穩定增長，聚焦智慧家電與醫療應用，日本則著重醫療影像診斷，但申請量略有下滑。

報告同時指出，台灣的AI專利申請量自2017年起大幅成長，至2021年與2014年相比增幅接近9倍，整體趨勢與全球同步。從排名觀察，台灣在AI專利整體技術上位居全球第9名，其中機器學習排名第8，機器視覺第9，顯示我國已成為全球AI專利布局的重要地區。

廖承威表示，觀察全球AI專利趨勢，美國的AI核心技術專利自2020年起開始減少，但中國大陸及南韓都是持續成長，日本也是呈現減少趨勢，但量子電腦等應用則是有所增加，推測美國AI核心技術專利減少可能是封閉策略的前兆，因為申請專利會使得技術內容全部公開。

為強化AI創新保護機制，智慧局今年還編纂了我國AI相關發明案例集，針對AI專利的審查標準與實務案例進行深入解析，並舉辦「AI發明案例集工作坊」及說明會，協助產學研掌握AI專利撰寫與申請重點。