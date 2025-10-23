美光送樣 SOCAMM2 模組 滿足 AI 資料中心對低功耗 DRAM 的需求

美光科技（Nasdaq：MU）宣布192GB SOCAMM2（small outline compression attached memory modules，小型壓縮附加記憶體模組）已正式送樣給客戶，以積極拓展低功耗記憶體在AI資料中心內的應用版圖；美光表示，後續量產作業將配合客戶的產品推出時程規劃。

美光指出，SOCAMM2進一步強化已發表的首款LPDRAM SOCAMM記憶體模組設計之功能，在相同的規格尺寸中提供高出50%的容量。因為容量擴增，此模組能將即時推論工作負載中首個token生成的時間（TTFT）大幅縮減逾80%。

在與NVIDIA五年的合作基礎上，美光首創將低功耗伺服器記憶體導入資料中心應用。SOCAMM2將LPDDR5X極低功耗和高頻寬的既有優勢帶入AI系統的主記憶體。SOCAMM2專為滿足大規模AI平台不斷演進的需求而設計，不僅提供AI工作負載所需的高資料傳輸量，同時實現全新層次的能源效率，為AI訓練與推論系統樹立新標竿。這些優勢的結合將使SOCAMM2成為未來幾年尖端AI平台的關鍵記憶體解決方案。

美光資深副總裁暨雲端記憶體事業部總經理Raj Narasimhan表示，「隨著AI工作負載日益複雜且需求更嚴苛，資料中心伺服器必須提高效率，在每瓦功耗下產出更多tokens。憑藉在低功耗DRAM領域公認的領導地位，美光能確保SOCAMM2模組具備卓越的資料傳輸量、能源效率、大容量，同時保有資料中心所需的頂尖品質。對於驅動次世代AI資料中心伺服器來說，這些優勢至關重要。」

美光積極參與JEDEC SOCAMM2規範制定，並與業界夥伴密切合作，推動相關標準以加速低功耗技術在AI資料中心的應用，從而提升整體產業的能源效率。SOCAMM2現已送樣給客戶，單一模組容量高達192GB，傳輸速度達 9.6 Gbps。後續量產作業將配合客戶的產品推出時程規劃。