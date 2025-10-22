定穎深夜公告 超穎上證10月24日掛牌 每股人民幣17.08元
PCB廠商定穎投控（3715）22日深夜公告子公司超穎電子電路股份有限公司公告，於上海證券交易所正式上市，114年10月24日於上海證券交易所正式上市，發行價格為每股人民幣17.08元，股票簡稱：超穎電子，股票代號： 603175，首次公開發行後總股本為437,029,321股。
定穎投控公告經上海證券交易所「關於超穎電子電路股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知」（自律監管決定書文號[2025]243號）批准，超穎電子A股股票在上海證券交易所上市。
