廣達布局美、泰 在台不擴廠

廣達（2382）執行副總暨雲達總經理楊麒令昨（22）日表示，「美國製造」趨勢下，廣達挾在美已經布局逾20年的經驗，「肯定有絕對優勢」。隨著產能供不應求，廣達正加快集中於美國與泰國擴產。

他坦言，廣達不會再考慮台灣擴廠，「因為要找土地實在太麻煩，又要顧及電力等條件。」

美國布局方面，目前廣達在美國以L10、L11組裝線為主，有部分小量產品有開始進入L6，以研發、測試目的為主。

楊麒令分析，生產製造往美國集中的趨勢，廣達肯定有絕對優勢，因為廣達已在美國投資超過20年，每一個廠區都有好幾棟廠房，就廣達目前在美的規模，具有非常強的競爭力。

除了生產規模具優勢外，廣達在美國生產還有其他好處，首先是能減少運輸時間，使得交期更準時、穩定，同時也能更貼近客戶，迅速反應客戶需求。

不過，美國製造也有許多要注意的細節，例如人力成本提高，需要透過自動化生產或智慧製造降低成本；還有產地移轉隨之而來的供應鏈穩定性問題，此時策略聯盟就是最好的選擇。

他提到，泰國也是廣達當下擴產重心之一，目前當地已有約80條生產線，朝建構100條生產線努力中，預計明年中將有機會突破。楊麒令透露，廣達在泰國有相當大的一塊地，擴充空間絕對足夠。