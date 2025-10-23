業界談地緣政治博弈 離開台灣是不智之舉

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB廠搶吃AI商機之際，也因地緣政治壓力，應客戶要求展開異地備援計畫，近年紛紛於兩岸以外第三地增設產能。不過，金居（8358）、台光電昨（22）日均認為，台灣具備半導體製造與供應鏈乃至ICT生態圈優勢，「離開台灣是不智之舉」。

台光電董座董定宇直言，台灣在地緣博弈中反而是安全節點，美方應認清台灣是相當好且安全的地方。

對於近年產業因美系客戶來自美國官方壓力異地備援至東南亞，董定宇認為是「無三貴」（無奈、無知又無聊），也不能真正化解風險，只是政治動作，更帶動成本高漲。

他說，全球供應鏈近年加速重組，企業為降低地緣風險而「去中化」布局，這樣的避險行動有道理；但若同時進行「去中化」與「去台灣化」，則是不智之舉。

他分析，如果兩岸和平，為何要「去台灣化」，尤其當前貿易制裁是美中之間的爭議，美國並不會制裁台灣，所以「去中化」有理，但「去台灣化」則沒道理。

