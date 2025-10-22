Vision Pro去中化 改越南製
蘋果公司搭載全新M5晶片的Vision Pro頭戴裝置22日起將在美國、日本、中、港等地開賣， 產品將於稍晚在韓國和台灣開始供貨。這款新裝置雖然在功能上沒有太多新意，製造地卻已從中國大陸改為越南。
彭博資訊報導，從包裝標籤可看出，新款Vision Pro是在越南組裝生產，而最初在2024年2月推出、搭載M2處理器的版本則是在中國大陸製造。
雖然Vision Pro是蘋果銷量最低的產品之一，但製造地轉至越南，凸顯蘋果逐步降低對中國依賴。蘋果發言人拒絕置評。
蘋果正努力維持微妙的平衡行動，一面尋求維持讓中國政府感到滿意，一方面要應付美國總統川普關稅政策帶來的挑戰，以及必須分散供應鏈的情勢。
