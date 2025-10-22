NCC：國際OTT平台應納稅

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

立法院交通委員會昨（22） 日續行審查國家通訊傳播委員會（NCC）委員被提名人黃葳威、羅慧雯。黃葳威表示，未來應該要求國際串流影音平台（OTT）在台灣播出時推動「在地化」，包括設立在地的辦公室、支持在地文化的發展，也建議業者應該納稅，但不宜轉嫁到台灣消費者

黃葳威表示，修訂法規很重要，但必須確保境內、境外OTT業者管理強度一致，不要只管到本地業者，她也認為要跨境業者必須播出一定比率的台灣本土內容。

例如2017年AIT曾找專家學者一起去跟Netflix主管討論，大家一致的要求，就是Netflix不能只播自己的內容，也要有台灣的節目，這就是在地化的責任；還有就是設立辦事處；也要納稅， 但稅費不應轉嫁到台灣消費者，反而使消費者權益受損，立法的過程要更細緻。

