廣達：擴產八次仍供不應求 今年是大好的一年

廣達（2382）執行副總暨雲達總經理楊麒令昨（22）日表示，AI需求持續爆發，廣達訂單塞爆，今年以來已擴產八次，仍不敷使用，「產能只要一開出來，就馬上被客戶拉走」，「今年又是大好的一年」。

楊麒令昨天出席「電路板國際展會論壇TPCA Show X領袖高峰會」並受訪，釋出以上訊息。他透露，廣達持續出貨輝達GB200系列AI伺服器，最新一代GB300產品9月起量能逐月上升，11、12月進入主要放量期。

楊麒令談話重點

他提到，因為有前一代的經驗，「GB300生產比GB200順很多」，許多可能發生的問題都已經被提前避開，之前市場擔心的產品轉換陣痛期，看來不會在現實中發生。

談到AI市況發展，楊麒令指出，目前算力需求預估每年約以360%的速度增加，資料量也以250%的幅度成長，顯示AI需求仍在快速前進。這股動能帶來運算架構的變革，進入系統化與規模化的新階段，推理（Inferencing）與推斷（Reasoning）能力正在轉化為新一代生產力引擎。

他說，由於AI伺服器需求持續快速推進，廣達今年以來已擴產八次，仍不敷使用，「產能只要一開出來，就馬上被客戶拉走」，「今年又是大好的一年。」

楊麒令強調，今年以來，廣達伺服器事業營收已較去年同期成長近50%，以廣達的營收量體來看，「這是一個非常恐怖的數字。」

楊麒令提到，AI正在朝一個系統化、規模化的新的階段前進，例如語言模型已經發展到了多模態，並朝一個深層式的智慧系統、一個全新具備生產力的引擎發展，可以看到的是整個產業正在進行一個結構性的大改變。

展望2026年，楊麒令指出，廣達不僅是系統製造商，並以成為「智慧生產體系的協作者」為目標，將深度投入運算、網路、高頻、傳輸、能源及冷卻等領域整合。

隨著產能逐漸轉移至美國及產能需求不斷上修，上游供應鏈技術及產能同步更受重視，他提到，整體供應鏈管理也和過往大不同。

他舉例，過去是「供應商有什麼料就叫什麼料」，如今廣達會和供應商進一步合作，不僅分享整個產品藍圖，並事先向供應商提出下一代產品的技術與規格需求，並要求協力廠提前準備好，讓廣達出貨更順利。