折疊iPad傳卡關 協力廠憂鬱 上市日期不排除延至2029年

外電消息指出，科技巨擘蘋果正開發可折疊的大螢幕來重新定義iPad，但開發過程遇到瓶頸，並延後原訂的上市時程，可能須等到2029年才會亮相。

針對折疊iPad開發進度，包括鴻海（2317）、GIS-KY、新日興等供應鏈向來不針對單一客戶評論。不過，彭博引述知情人士報導，這款售價預估約3,000美元（約台幣9.21萬元）的新裝置，蘋果已研發多年，原本計劃在2028年推出，但因重量、功能及顯示技術的工程挑戰，上市時程可能延至2029年甚至更晚。

據報導，蘋果正和三星顯示器（Samsung Display）合作開發18吋螢幕，此面板可大幅減少折疊裝置常見的折痕，而這項技術也將應用於蘋果即將推出的可折疊iPhone。

然而，與可折疊iPhone不同的是，這款代號為J312的新平板原型機未裝配外螢幕，預估裝置闔上時的外觀將類似Mac筆電，兩側皆為鋁製外殼，打開後展開尺寸相當於13吋筆電。

值得注意的是，開發18吋可折疊螢幕的技術特別複雜且成本高昂，使得產品預估售價約為13吋iPad Pro的三倍，加上折疊平板也將採用OLED面板，雖然影像更鮮明，且螢幕更薄，但售價恐怕不菲。

據傳，蘋果工程團隊同時也擔心目前折疊iPad原型機的重量問題，而現行iPad Pro依尺寸不同，重量約1至1.3磅，而折疊機測試版本約重3.5磅，幾乎和MacBook Pro相當，此一重量能否讓消費者接受，將是一大問號。

業界人士認為，蘋果寄望可折疊iPad能成為矚目新作，若開發成功，將彰顯蘋果有能力在漸漸熱絡的折疊裝置市場和對手競爭。