折疊iPad傳卡關 協力廠憂鬱 上市日期不排除延至2029年

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者陳昱翔／綜合報導
外電消息指出，科技巨擘蘋果正開發可折疊的大螢幕來重新定義iPad，但開發過程遇到瓶頸。路透
外電消息指出，科技巨擘蘋果正開發可折疊的大螢幕來重新定義iPad，但開發過程遇到瓶頸。路透

外電消息指出，科技巨擘蘋果正開發可折疊的大螢幕來重新定義iPad，但開發過程遇到瓶頸，並延後原訂的上市時程，可能須等到2029年才會亮相。

針對折疊iPad開發進度，包括鴻海（2317）、GIS-KY、新日興等供應鏈向來不針對單一客戶評論。不過，彭博引述知情人士報導，這款售價預估約3,000美元（約台幣9.21萬元）的新裝置，蘋果已研發多年，原本計劃在2028年推出，但因重量、功能及顯示技術的工程挑戰，上市時程可能延至2029年甚至更晚。

據報導，蘋果正和三星顯示器（Samsung Display）合作開發18吋螢幕，此面板可大幅減少折疊裝置常見的折痕，而這項技術也將應用於蘋果即將推出的可折疊iPhone。

然而，與可折疊iPhone不同的是，這款代號為J312的新平板原型機未裝配外螢幕，預估裝置闔上時的外觀將類似Mac筆電，兩側皆為鋁製外殼，打開後展開尺寸相當於13吋筆電。

值得注意的是，開發18吋可折疊螢幕的技術特別複雜且成本高昂，使得產品預估售價約為13吋iPad Pro的三倍，加上折疊平板也將採用OLED面板，雖然影像更鮮明，且螢幕更薄，但售價恐怕不菲。

據傳，蘋果工程團隊同時也擔心目前折疊iPad原型機的重量問題，而現行iPad Pro依尺寸不同，重量約1至1.3磅，而折疊機測試版本約重3.5磅，幾乎和MacBook Pro相當，此一重量能否讓消費者接受，將是一大問號。

業界人士認為，蘋果寄望可折疊iPad能成為矚目新作，若開發成功，將彰顯蘋果有能力在漸漸熱絡的折疊裝置市場和對手競爭。

售價 成功 供應鏈

相關新聞

廣達：擴產八次仍供不應求 今年是大好的一年

廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令昨（22）日表示，AI需求持續爆發，廣達訂單塞爆，今年以來已擴產八次，仍不敷使用，「產能只...

廣達布局美、泰 在台不擴廠

廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令昨（22）日表示，「美國製造」趨勢下，廣達挾在美已經布局逾20年的經驗，「肯定有絕對優勢」...

PCB三巨頭 唱旺景氣 看好AI催動PCB需求暴增

臻鼎-KY、欣興、台光電等國內PCB產業三巨頭昨（22）日同聲唱旺景氣，看好AI催動PCB需求暴增。欣興高喊未來十年都很...

業界談地緣政治博弈 離開台灣是不智之舉

PCB廠搶吃AI商機之際，也因地緣政治壓力，應客戶要求展開異地備援計畫，近年紛紛於兩岸以外第三地增設產能。不過，金居、台...

立委質詢產業聚落外移、技術流失等議題 國科會：關鍵技術不會外流

面對立委質詢高科技產業聚落外移、技術流失等議題，國科會主委吳誠文昨（22）日明確保證，台積電等關鍵科技企業的技術「絕對不...

