花蓮光復洪災滿月…家還在泥裡 200災民急需中繼屋

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

立委質詢產業聚落外移、技術流失等議題 國科會：關鍵技術不會外流

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

面對立委質詢高科技產業聚落外移、技術流失等議題，國科會主委吳誠文昨（22）日明確保證，台積電等關鍵科技企業的技術「絕對不會外流」，政府組成「國家隊」，就是鼓勵台灣半導體與科技強勢產業向外擴散、提升國際影響力，台灣經濟才會愈來愈好。

行政院副院長鄭麗君在與美國談判後透露，未來將擴大投資美國的「台灣模式」，透過台美「G to G」（政府對政府）方式合作，共同開發產業聚落。副總統蕭美琴接受加拿大廣播公司（CBC）專訪表示，台積電赴美投資，還包含供應商、設計商乃至其他晶片製造公司，整個生態系也將跟進。

立法院教育及文化委員會昨日邀請吳誠文進行業務報告並備質詢，藍委聚焦落在台灣高科技產業「赴美投資」議題上，擔心台灣產業聚落外移、技術流失。

