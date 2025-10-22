營邦奪超微AI伺服器 Helios「胖胖櫃」頭香！美3客戶2026年出貨拚成長

超微（AMD）併購北美伺服器廠ZT後，為展現在高效能運算領域領導性，於2025 OCP 全球高峰會發表38吋寬開放機架雙寬度機櫃（ORW）Helios平台，AI伺服器供應商營邦（3693）科技搶下其MI450伺服器準系統（L10）第一供應商資格，並因此成為北美三大客戶META、OPEN AI、甲骨文（Oracle）供應商，將於2026年第2季放量。

輝達（NVIDIA）在AI伺服器的主導性已從晶片往系統機櫃標準延伸，除使得晶片效能可充分於伺服器系統中發揮，業務力更直通末端客戶，不讓輝達專美於前，超微今年完成北美伺服器系統廠ZT併購，進一步掌握伺服器系統架構設計力。

AMD今年積極拓展業務，10月剛結束的OCP全球高峰會正式發表其伺服器系統設計成果：全水冷機架級平台Helios，搭配其AI晶片MI450將於2026年推出，最大特色是機櫃38吋，有別於一般伺服器機櫃19吋或21吋寬度規格，Helios寬度38吋，因此被稱為雙寬機櫃或「胖胖機櫃」。

而營邦跟AMD合作密切，也受邀合作開發Helios機櫃，並成為首家供貨商，營邦表示，Helios機櫃是9-6-9設計，也就是9台1U伺服器，加上6台網路交換器（SWITCH），再塞9台伺服器，而電源電池則擺是獨立機櫃（電源車），使得排線簡單清楚，供電效率提升。

AMD今年下半積極搶吃AI伺服器市占率，除宣布與OPEN AI合作（4年建設6GW算力中心）將於2026年下半布建，甲骨文也宣布2026年會採購AMD 5萬顆MI450 GPU，第3季度上線，加上OCP高峰會上又攜手META合作，採用META貢獻給OCP的開放機寬版標準設計伺服器機櫃，取得三大客戶合作契機，營邦將於2026年第2季度開始出貨。

不過營邦也坦言，預料不會是獨家供貨，後續第二供應商出現也屬預期之內。而為滿足客戶需求，除既有桃園廠，也新增設富岡廠預計年底就定位，2026年量產，越南廠第3季度就量產。

營邦是伺服器機殼、機櫃、伺服器主機板供應商，具備準系統及系統出貨能力，目前機殼出貨量7成，機櫃出貨比3成，公司表示，胖胖機櫃的量產，並不需要改動太多生產產線的設計，雖產品價格將隨規格組合而定，但由於體積是19吋機櫃的兩倍大，公司預期單價倍增可期。

營邦企業董事長梁順營出訪OPC高峰會，參觀AIC與AMD 共同合作的MI450 產品，他指出，AI運算需求的爆炸性增長，特別是超大規模資料中心（Hyperscale Data Center）對次世代AI伺服器的佈建將帶來龐大成長商機。

營邦過去切入CSP伺服器供應鏈業績起飛，但2024年第4季度受北美大客戶ZT被AMD併購影響，專案訂單受到影響，業績下滑，第3季營收打底，公司預估第4季度跟2026年第1季都將跟第3季度業績相近，但2026年第2季起受惠MI450伺服器出貨放量，營收可望回升成長。

除AMD的儲存伺服器訂單，營邦指出，NVIDIA今年也有儲存系統訂單合作中，2026年也有1～2個專案設計中，下半年出貨，正在爭取打入MGX伺服器供應鏈。