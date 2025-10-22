快訊

2025 TAITRONICS & AIoT Taiwan盛大登場 AI百花齊放

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
今年TAITRONICS & AIoT Taiwan展覽以AInnovation Now為主軸，聚焦AI物聯應用。圖／貿協提供
今年TAITRONICS & AIoT Taiwan展覽以AInnovation Now為主軸，聚焦AI物聯應用。圖／貿協提供

2025年台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）與台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan ）22日在台北南港展覽館一館登場，主辦單位表示，今年展覽是以AInnovation Now為主軸，聚焦AI物聯應用、機器人及智慧自動化、智慧監控、智慧數據中心、工業物聯嵌入及衛星通訊等六大主題，匯聚國內外250家企業參展。

隨著人工智慧（AI）與物聯網（IoT）融合應用日益廣泛，台灣在全球AIoT產業鏈中的地位持續攀升。外貿協會指出，AI已成為台灣GDP增長的重要驅動力之一，而今年的TAITRONICS電子展與AIoT Taiwan展覽，正是台灣科技實力與創新應用的最佳展現平台。

貿協董事長黃志芳表示，AI技術已深度融入光電、顯示器、邊緣運算與綠能科技等產業，許多參展廠商皆以AI技術為基礎推出創新解決方案，顯示台灣在高科技領域的應用能量，也讓展覽從傳統元件製造導向，蛻變為以智能科技與應用解決方案為核心。

黃志芳表示，AIoT仍是全球主流產業，根據國際研究機構預估，全球AIoT市場產值將於2032年達到1500億美元，較2024年成長4倍，台灣作為半導體強國，在AIoT產業鏈上居於全球供應關鍵地位，擁有整合晶片、感測器、雲端運算與邊緣設備的完整技術能力，為國際市場提供全方位解決方案。

電電公會沈尚弘副理事長表示，TEEMA 匯聚超過3000家會員企業，長年支撐台灣經濟並在全球供應鏈中扮演關鍵角色，公會將持續推動國際布局與跨域合作，協助企業提升競爭力，促進產業升級與永續發展。

貿協介紹今年展覽亮點，包括多個特色主題館，其中產業署主題館匯集智慧消防、車電系統、低功耗AI穿戴裝置、5G 救援技術及 XR 沉浸體驗，並展示衛星通訊、互動顯示與Micro LED等前沿技術，全面展現台灣智慧科技與創新應用的實力。

首度籌組的「智慧動力館」，集結東元電機、台達電、士林電機、華城電機與富威電力，展出高效能動力元件與碳管理技術，展現台灣在能源轉型與智慧製造的實力。

「Big Bang 新創展區」則吸引來自加拿大、法國、美國、日本、英國、馬來西亞、智利及德國等 16 國新創團隊，展示AI視覺感測、多語言AI平台與電致變色顯示等技術，促進新創能量與與投資交流的契機。

AI

2025 TAITRONICS & AIoT Taiwan盛大登場 AI百花齊放

