電路板國際展PCB卓越貢獻獎頒獎
台灣電路板協會（TPCA）晚上在台北漢來大飯店舉行「PCB卓越貢獻獎」頒獎典禮，邀集產官學研近三百位嘉賓出席，見證台灣電路板產業的重要時刻。這是TPCA首度以盛典形式辦理頒獎，展現協會自1998年成立以來的傳承與升級，也宣示推動產業永續與國際連結的新里程碑
本屆「特殊貢獻獎」由欣興電子董事長曾子章與電路板環境公益基金創會董事長陳正雄獲得殊榮。兩位皆曾出任TPCA理事長，兩人被視為引領產業轉型升級的典範。
