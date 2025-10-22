PCB特殊貢獻獎 欣興董座曾子章與燿華董事陳正雄獲獎

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

由台灣電路板協會（TPCA）主辦的「PCB卓越貢獻獎頒獎盛典」，於TPCA Show 2025展覽首日（10月22日）晚間在台北漢來大飯店隆重登場。活動邀集產官學研界近三百位嘉賓齊聚一堂，共同見證台灣電路板產業的榮耀時刻與卓越成就。這是TPCA首次以盛典形式舉行頒獎典禮，象徵協會自創立以來的成長與傳承，也為產業的永續發展揭開新篇章。

依據主辦單位說明，此屆特殊貢獻獎得主為欣興（3037）電子曾子章董事長與燿華（2367）電子陳正雄董事兼高級顧問，兩位皆曾擔任TPCA理事長。曾董事長長年致力於推動PCB高階製程與國際布局，用實力改寫產業格局，帶領企業邁向世界舞台；陳董事長則以前瞻視野與實踐精神，推動電路板環境公益基金會成立，為產業奠定永續發展的堅實基礎。兩位先進以行動詮釋領導者的責任與胸懷，成為產業永續發展的典範。

台灣電路板協會自1998年成立以來，致力促進產業發展、強化國際合作與推動永續轉型，超過兩千名志工與夥伴以專業與熱忱支撐協會前行。為表彰對產業與協會具深遠影響的領袖典範，TPCA設立「特殊貢獻獎」，致敬兼具開創力與影響力的產業先行者。

除表彰海內先進外，TPCA亦特設「國際貢獻獎（International Outstanding Contribution Award）」，以感謝長期支持台灣電路板產業發展的海外專家與夥伴。今年共有四位來自不同國家的得主獲此殊榮：

Mr. David Thomas Baron｜Atotech UK Ltd.

Mr. Gene Howard Weiner｜Weiner International Associates

Dr. Hayao Nakahara｜N.T. Information Ltd.

Mr. Michio Kaida｜Nidec Corporation

四位得主皆為國際電路板領域的權威與推動者，長年關注台灣產業發展，並透過技術交流、市場洞察與產業合作，促進全球PCB產業共同成長。他們的貢獻不僅體現在專業上，更展現出與台灣深厚的友誼與合作精神，象徵TPCA與國際夥伴攜手共創共榮的新篇章。

TPCA強調，將持續以推動產業永續發展為使命，串聯海內外跨界資源，促進技術創新與合作交流，攜手產業邁向下一個榮耀。

