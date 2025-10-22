台灣電路板協會「PCB卓越貢獻獎」盛典揭幕 近三百嘉賓見證榮耀

台灣電路板協會（TPCA）22日在TPCA Show 2025首日晚上於台北漢來大飯店舉「PCB卓越貢獻獎頒獎盛典」，邀集產官學研近三百位嘉賓出席，見證台灣電路板產業的重要時刻。這是 TPCA 首度以盛典形式辦理頒獎，展現協會自1998年成立以來的傳承與升級，也宣示推動產業永續與國際連結的新里程碑。經濟部產業發展署署長邱求慧、總統府資政沈榮津與多位產業領袖到場致意。

本屆「特殊貢獻獎」由欣興（3037）電子董事長曾子章與燿華（2367）電子董事兼高級顧問陳正雄獲得。兩位皆曾出任 TPCA 理事長：曾子章長期推動PCB高階製程與國際布局，帶領企業走向全球舞台；陳正雄以前瞻視野推動電路板環境公益基金會成立，為產業永續奠基，兩人被視為引領產業轉型升級的典範。

為肯定海外長期支持，TPCA 同步頒發「國際貢獻獎（International Outstanding Contribution Award）」，得主為 David Thomas Baron（ Atotech UK Ltd.）、Gene Howard Weiner（Weiner International Associates）、Hayao Nakahara（N.T. Information Ltd.）與 Michio Kaida（Nidec Corporation）。四位在全球電路板領域深具影響力，透過技術交流、產業合作與市場洞察，長年助力台灣與國際 PCB 產業共榮發展。

TPCA 表示，「PCB卓越貢獻獎頒獎盛典」不只是對個人成就的肯定，更凝聚產業共識，將持續串聯海內外資源、強化技術合作，推動台灣電路板邁向高值化、低碳化與全球化，開啟下一階段的成長動能。