經濟部產發署TAITRONICS 2025主題館亮相 96項AI技術展現創新應用

經濟部產業發展署以「智慧驅動，創新應用」為核心籌設主題館，22日於「TAITRONICS & AIoT Taiwan 2025」假台北南港展覽館一館盛大登場，跨域整合匯聚電子、半導體、光電、通訊與智慧硬體等五大領域成果，集結85家研發法人單位及菁英廠商，精選出96項突破性技術亮點產品展出，領域跨足防災、生活、人文與娛樂等多面向，且其中超過56項技術已落地導入場域實證，帶動應用服務超過1千萬人次，並取得商業產值超過71.1億元。

在展出的亮點成果中，「智慧消防無人機智慧偵查服務系統」最受矚目，由藏識科技與工研院共同開發，結合GIS地理資訊與AI驅動影像分析，打造可多機協同的空中偵查平台。能即時建立三維火場地圖、判斷火源與人員位置，達到即時監控、快速決策，大幅提升救援效率與安全性。目前已與高雄市消防局合作導入救災現場，預期可取代三分之一人力，並提升逾50%效能，具備輸出至東南亞市場潛力。

「低功耗AI技術x智慧穿戴裝置：全時感知與決策能力」則由奇景光電與工研院合作開發，從感測器到晶片皆是「台灣製造」。裝置採AI感測方案，結合眼動追蹤模組及紅外線影像感測器技術，達到極精密眼球追蹤度、低延遲度、小體積，且整體功耗降低3.5倍，成本更只有市面上主流產品七分之一。目前已與見臻科技合作推出「Aurora IIS眼動追蹤解決方案」將以美國為主力市場，預計2026年量產。

「XR數位百老匯劇院」為一項結合人文的娛樂展品，由宏達電偕同旗下智宏網研發，整合5G專網與XR互動技術，突破目前國際8人連線限制，實現16人同步體驗，且僅有20毫秒的低延遲，可提供玩家流暢的遊戲體驗，久玩也不易感到暈眩。該系統已於高雄棧庫群碼頭落地示範，吸引超過12萬人次體驗，帶動港區觀光與娛樂產值逾2億元，為5G沉浸式娛樂樹立新標竿。

由達運（6120）精密與工研院共同研發的「86 吋透明 AI 虛擬人廣告機」，突破傳統顯示技術框架，讓螢幕「看見背後的世界」，結合Full HD至4K解析度透明LCD與AI語音辨識、多語翻譯技術，可即時依現場觀眾即時互動推送內容，目前已在台北市府轉運站試驗導入，提供路線查詢、票價資訊及多語客服服務。導入後可減少約30%的人工服務需求，每年預估服務人次超過1,000萬人，成功展現台灣顯示技術在智慧交通領域的落地成效。