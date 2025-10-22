PCB龍頭臻鼎：AI加持 PCB景氣估旺至2030年

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）首度大陣仗參展台灣電路板國際展會，臻鼎董座沈慶芳、營運長李定轉以及總經理簡禎富共同出席並於展會期間受訪，回應外界關注AI景氣變化，李定轉說，在AI邊緣運算Edge AI與基礎建設等加持下，目前看PCB產業景氣估旺至2030年應該沒問題。

由於客戶需求強勁，沈慶芳也表示，要積極擴充產能，近期已於淮安廠區啟動產線擴建計畫，預計新增3座新廠。其中，首座新廠將於明年5月完工，單棟建築面積達4萬平方公尺，主要支援Edge AI相關產品，如智慧眼鏡、人形機器人及自動駕駛應用。

李定轉也補充，由於AI邊緣裝置成長多，相關應用景氣真的很好，對PCB來說面積也會因為層數多而使面積擴增十倍以上，目前看至2030年一定很好，對廠商而言只是怕技術與產能跟不上而已，不怕沒景氣。

沈慶芳也表示，臻鼎-KY自2010年以來，每年營收穩定成長逾新台幣百億元，預期明年成長幅度將優於往年，進入加速期。隨著泰國廠、高雄AI園區與淮安新廠陸續投產，加上數位轉型推動，近3、4年將持續維持高資本支出，獲利並非首要目標，而是要先打好基礎，確保能承接未來AI市場爆發性需求，今年資本支出約新台幣300億元，明年將進一步超過此水準，希望2030年的目標也能提早達成。

沈慶芳也指出，過去20年間，IC載板的尺寸放大20倍、層數增加逾4倍、接點數量暴增300倍，整體複雜度提升超過24,000倍，象徵PCB已從連接元件躍升為AI運算效能的關鍵核心。面對這波由AI與高速運算驅動的產業革命，臻鼎深化「One ZDT」策略布局，開創「半導體+先進封裝+PCB」的新格局，為未來營運注入成長動能。

沈慶芳表示，AI時代的競爭不再是單打獨鬥，而是生態系的競爭。先進封裝帶來的不僅是晶片效能的突破，更重塑了半導體與PCB產業鏈的合作模式。隨著AI高速運算產品設計日益複雜，晶片、封裝與載板三者的關係愈發緊密，從封裝架構、互連方式到散熱策略，都必須在設計初期共同定義，以確保系統效能、散熱與良率的最佳化，這正是臻鼎所強調的「頂層設計」思維。

為因應AI應用帶動高階PCB與高階載板的需求激增，臻鼎持續加碼投資擴充產能，並同步推進ABF載板、HDI+HLC、SLP等高階產品線研發。隨著AI市場快速成長，相關營收占比已從去年的45%提升至今年的70%以上。透過「One ZDT」策略的跨域整合，臻鼎串聯上下游夥伴，建立早期開發協同機制，以實際行動落實AI與製程的深度結合，鞏固在AI與先進封裝浪潮中的關鍵地位。

臻鼎營運長李定轉於「TPCA Show X 商周 領袖高峰會」論壇時也提到，隨著半導體加速走向異質整合與先進封裝，PCB不再只是電路的連接載體，更是支撐高效能運算的智能底座，如同半導體的航空母艦，PCB擔任著晶片間高速互連與穩定效能的重任，因此在先進封裝架構下，PCB需具備更細線寬線距、更低訊號損耗與更優異的熱管理能力，甚至更加強調跨製程的整合，才能讓整體系統效能發揮極致，臻鼎也將持續深化跨域協同與技術整合，推動半導體、封裝與PCB的緊密連結，開創AI時代的新競爭格局。

展望未來，沈慶芳強調，臻鼎面對AI浪潮，不僅順應變革，更引領產業升級，透過與全球上下游夥伴的緊密合作與技術共創，臻鼎正以實際行動推動PCB產業鏈價值升級，從連接走向承載，從單一設計跨入製程整合，成為驅動異質整合與先進封裝發展的關鍵力量。