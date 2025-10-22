在地化人資系統成剛性需求 鋒形科技助越南台商因應數位轉型

隨著全球供應鏈調整分散世界各地，台商加速南向投資，台灣雲端人資系統業者鋒形科技（Femas HR）也於去年設立越南子公司，支援當地快速成長的台商市場剛性需求。鋒形科技共同創辦人暨執行長李佳鴻指出，人工智慧（AI）正在根本上改變企業對人資的定義，唯有運用自動化與精準數據分析，人資才能從繁瑣的行政事務中解放，Femas HR作為整合AI與ESG數據的人資系統，也將協助企業迎接AI時代帶來的挑戰與機遇。

Femas HR近日協助中國文化大學勞動暨人力資源學系，登上2025年太平洋鄰里協會（PNC）年會，成功發表以「AI人資科技與ESG數據鏈結東南亞人才發展」為核心的最新研究成果。

本屆PNC年會於越南河內舉行，主題為「心靈遇見機器：重新思考人工智慧時代中的智能與知識」，吸引亞太與歐美多國專家與企業代表與會，文化大學勞動暨人力資源學系主任康雅菁教授帶領學生團隊發表包括：「AI招募對求職者心理與行為的影響」、「新南向政策下東南亞留學生在台留任與人才發展」、及「非營利組織數位轉型與領導風格」等實證研究，反映學界對AI與人資科技實務結合的迫切關注。

李佳鴻指出，「AI正在根本上改變企業對人資的定義，唯有運用自動化與精準數據分析，HR才能從繁瑣的行政事務中解放，投入更具策略價值的決策工作，真正成為企業經營夥伴。」他表示，公司長期與優秀學術機構合作，旨在協助企業透過系統化管理實踐以人為本的思維，加速HR部門的戰略升級。

此次年會舉辦地河內，亦是鋒形科技重要海外據點與戰略核心，Femas HR於2024年設立越南子公司，以支援快速成長的台商市場需求，隨著電子、製造與服務業加速南向投資，越南已成為台商最主要的海外生產基地。

鋒形科技共同創辦人暨營運長杜俐芊強調，「台商前進越南，導入高度在地化人資系統已成剛需，只有透過穩定可靠系統，即時掌握複雜多變的在地勞動法規與薪資規範，企業才能維持營運效率與合規水準，避免因合規疏漏而產生的高額罰則與勞資糾紛。」

根據內部統計與客戶回饋，導Femas HR後，企業平均可提升80%行政效率，此外，系統亦可支援員工福利、多元共融（DEI）、工作時數等關鍵ESG資料紀錄，協助企業更高效地回應永續治理需求，未來，Femas HR將持續強化相關模組，規劃納入更符合訴求的永續報告功能，以實現人力資源與永續目標的全面結合。